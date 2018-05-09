火化場路窄送葬要倒退嚕 市議員成功爭取拓寬

2018年05月09日 17:12 中時 王文吉

台中市議員吳敏濟（右）爭取「大埔農路」拓寬多年，終於解決用地問題，將於今年8月施工。（王文吉攝）

大甲殯儀館東側聯外要道「大埔農路」拓寬工程9日舉辦說明會，由大甲區公所透過協議價購取得用地，將原本4米道路拓寬為8米，總經費2930萬元，最快年底完工。為此奔走多年的市議員吳敏濟建議，於開元路口增設紅綠燈，維持交通順暢。殯葬業者也表示「終於不用擔心送葬要倒退嚕了！」

近年傳統土葬漸被火葬取代，大甲火化場統計2017年共處理3981具遺體，送葬車隊多經由「大埔農路」進出。大甲區長劉來旺簡報指出，該農路通往后里、外埔和大甲，原只供農業機具行駛，僅4米寬已無法負荷送葬車流。

「大埔農路」除吉日塞車嚴重，也常發生送葬車隊會車不慎，車輪陷入田裡的窘境。緊鄰農路的第一家庭社區主委張秀昀指出，該社區入住14年來，飽受殯葬陣頭噪音困擾，加上路窄，塞車愈久愈痛苦，就算禁行大型車也效果不大，唯有拓寬道路，才能一勞永逸。

市議員吳敏濟多年前即提案建議拓寬，經相關單位會勘協調，終於解決用地問題，他特別感謝市長林佳龍在預算拮据之下，仍鼎力支持，未來完工後，除避免延誤火化及進塔時辰，也能縮短喪葬隊伍通行時間，吳敏濟並建議在開元路口設紅綠燈，維持交通秩序，徹底解決送葬車隊打結問題。

「大埔農路」拓寬工程全長600公尺，由開元路口到第一公墓，用地經費1306萬8千元，工程經費1624萬元，若土地順利完成過戶程序，可於8月施工，不影響一期稻作和芋頭的收成。

(中時 )