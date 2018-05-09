北市選戰大變？她爆綠營若推那個人 藍營不排除「棄丁保柯」

2018年05月09日 16:50 中時電子報 王家禕

台北市長選戰大變？國民黨台北市議員參選人徐巧芯在媒體直播節目評斷，如果民進黨在台北市長選戰，派出擁有足以匹敵第一名實力的「那個人」，那麼，藍營的選民可能就會考慮「棄丁保柯」。

國民黨台北市議員參選人徐巧芯接受《三立新聞》的直播節目「94要客訴」，評斷台北市長選戰。目前外界多在討論民進黨是否禮讓柯文哲？她認為，對柯文哲來說，被禮讓未必是最好的選項。因為仔細來看，被禮讓還是不被禮讓會比較有幫助呢？

徐巧芯說，如果民進黨禮讓柯文哲，會迫使柯文哲把路線回到與綠合作的局面。柯文哲最大的危險在於，回到跟綠合作，也就是必須批評在野黨（國民黨），原本經營的中間跟淺藍將會直接回到丁守中身上。如果不禮讓，柯文哲自力更生勝選，他就可以不再被民進黨影響。

徐巧芯分析，丁守中是有基本盤的，很難在這次移動到柯文哲。所以，在兩人對決的情況，丁守中未必會輸，而且勝選的機會，在民進黨執政不利的狀況下，有很大的機會。但三咖賭的狀況會比較複雜。

徐巧芯說，原本大家都說，「三咖堵」的情況，丁守中會漁翁得利，可以比較好選；但其實未必。另一種可能是，如果民進黨的提名人擁有一直穩定在第二名，甚至是與第一名不分軒輊的實力，這時候藍營的選民就會做一個決定，也就是到底是不是有「棄丁保柯」的問題。

不過，徐巧芯也補充說，民進黨提名的人選如果是姚文智的話，出線的機率10%以下，他根本不可能衝到第二名。所以現在問有沒有可能「棄丁保柯」，都認為不可能。所以，丁守中在「三咖堵」當中，必須要更賣力，因為不能只有原本藍營支持者作為基本盤，不能只呼喚原本的選民，還要跟柯文哲爭中間與淺藍的選票。

(中時電子報)