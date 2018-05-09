嘉愛啟智中心 慢飛天使陪媽媽過母親節

2018年05月09日 17:12 中時 廖素慧

嘉愛啟智發展中心理事長洪界速（右）與慢飛天使的母親們切蛋糕，慰勞自己的辛勞。（廖素慧攝）

嘉愛啟智發展中心理事長洪界速（右二）與慢飛天使的母親們同慶母親節。（廖素慧攝）

嘉愛啟智發展中心9日邀請慢飛天使與媽媽們提前歡度母親節，平常忙於工作養家的媽媽們，特別親自下廚煮一道孩子愛吃的拿手菜，親子一起享用，現場有音樂表演，孩子們送康乃馨給媽媽，感謝母恩，親子相擁，歡樂與淚水交織。

嘉愛中心的身心智障礙大孩子、小孩子的母親或代職母親，難得齊聚一堂，一家一菜，有媽媽親自下廚炒米粉，有媽媽則採購孩子愛吃的菜肴，與孩子們一起慢慢享用，提前慶祝母親節。

嘉愛2位小天使「小剛」、「小元」代表慢飛天使感謝母親，小剛獨奏電子琴《遊子吟》，獻給所有母親們，大家耳熟能詳的簡單旋律，傳達對母恩的無限感謝，小元也清唱一曲，謝謝母親的辛苦。

此場母親節感恩活動，由N audio音響工程有限公司、樂手鍵盤彈唱李羿慧及中國笛老師蔡秉欣，公益演出贊助，負責整場活動的音樂設計與演出，京城銀行贈送100份康乃馨，由慢飛天使送給母親。

嘉愛董事長洪界速表示，這次活動「媽媽的味道」，就是希望親子藉由食物的美味，尋回記憶中孩子喜愛的一道菜色，讓媽媽的味道永遠存留在孩子心裡，母親們再忙也會記得孩子最想念的是媽媽的味道，是珍貴、無可取代的。

(中時 )