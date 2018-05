慈濟52周年慶！「Love From Taiwan」大愛足跡96國

2018年05月09日 17:26 中時 廖德修

慈濟基金會52周年慶!各地慈濟會所在5月以禮拜《法華經》、朝山、發放等活動進行周年慶相關活動。5月9日周年慶當天,11個國家地區的慈濟志工在慈濟靜思精舍參與周年慶活動,靜思精舍上午持續每月例行的慈善發放、藥師經法會,下午海內外慈濟志工分享各地感人故事,為慈濟邁入第53年起跑。

5月9日慈濟52周年慶,清晨4點多細雨灑淨大地後,靜思精舍法師帶領222位包含慈濟志業主管、職工、慈院志工繞佛精進,揭開周年慶活動的序曲。7點早會,證嚴法師細數慈濟從早期以慈善起家,為助人而陸續成立醫療、教育、人文等志業,走過半世紀,全因台灣以愛、以善為寶,海內外志工在各地撒播、耕耘愛的種子,累積愛的能量,才能一生無量、發揮生命的價值。

11個國家地區、超過1千3百位的慈濟志工,陸續返回慈濟靜思精舍,絡繹不絕的人群中,最小的是14個月的劉小弟弟,最年長的是101歲的慈濟志工蔡寬。身體健康的慈濟志工蔡寬儘管走過一世紀,秉持活著就要服務人群的理念,投入志工服務30餘年迄今。蔡寬於5月初就先到靜思精舍當志工、參加朝山活動,真正達到付出生命的價值。

慈濟52周年慶活動,上午持續每月例行的慈善發放、藥師經法會。慈濟在國內的慈善關懷,52年來如一日,2018年慈濟每個月在全台22個會所進行發放,每月長期濟助約10700戶,52年來急難補助累計超過29萬件次。

海外的慈濟慈善關懷走過96個國家地區,海外志工秉持「取之於當地、用之於當地」的精神,「以台灣為名」付出。5月9日慈濟52周年慶,美國慈濟志工傳來捷報!美國慈濟志工接受全美急難救助志工組織(National Voluntary Organizations Active in Disaster,簡稱NVOAD)頒發的殊榮,「Love From Taiwan」的慈濟賑災環保毛毯榮獲年度創新獎項(2018 Innovative Program of the Year)。美國慈濟志工在6百多名急難救助組織代表的見證下,代表慈濟基金會領獎,慈濟因賑災所研發出來的慈濟環保毛毯,讓全美看到愛護地球的「慈悲科技」理念。

在菲律賓奧莫克慈濟大愛村,當地鄉親為感恩慈濟在2013年海燕風災後持續進行關懷至今,876位大愛村鄉親在步滿石子的泥路上,三步一跪拜,以虔誠感恩的心祝福。或有鄉親帶來花、香蕉、米糕,只為表達內心的感恩與祝福。

想了表心意的還有一位原住民婦女古黛,52年前,當時的古黛才13歲,喜歡跟著證嚴法師拜經、聽證嚴法師講經。儘管家裡信仰天主教,對其他宗教不了解的父母擔心古黛,但古黛仍每天清晨前往證嚴法師修行的小木屋一起誦經。5月9日古黛帶來自製的原住民竹筒飯,表達內心的歡喜。

慈濟基金會表示,慈濟慈善足跡共走過96個國家地區,海內外醫療義診服務超過296萬人次。慈濟志工在各地關懷,持續「大愛共伴有情天」以愛接引,秉持「寸步鋪路護大地」讓善循環。

