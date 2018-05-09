歡慶母親節！挑選「康乃馨」撇步大公開

2018年05月09日 16:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這週日就是一年一度「母親節」了！計畫好要如何度過呢？除吃大餐、遊玩外，其實送束康乃馨給親愛的媽咪也是表現孝心的好方法！

許多民眾都會買康乃馨向媽媽表達感謝與愛意。新北市政府表示民眾可至板橋花市購買，都能以接近批發價的優惠價格，買到品質理想的花束。今年產地氣候佳、產量大，批發價也相對低廉，板橋花市每支康乃馨售價在15到20元左右，購買整束較為優惠，20支約200到250元，越接近母親節，價格還有可能因供需量而產生波動，建議民眾可提前購買。

雖然今年康乃馨產量大，但適逢選舉年，許多參選人都來訂購，民眾最好提前購買。（新北市農業局提供）

板橋花市理事長吳永德表示，雖然今年康乃馨產量大，但適逢選舉年，許多參選人都來訂購，民眾最好提前購買，以免向隅，也可以避免買在節日前夕的高點。吳永德建議，康乃馨有紅色、黃色等單色系花朵，民眾也可以考慮加個30元到50元購買混色系康乃馨，並搭配滿天星、玫瑰等代表溫馨、愛意的花朵，一起送給媽媽。民眾可以先到「新北市板橋花市」網站，透過電話聯絡，請花商事先幫忙搭配、包裝，減少現場等待的時間。

農業局表示，板橋花市共有94攤，不只是販售花卉，景觀園藝資材、陶藝品、水晶類等應有盡有，除遇節慶採購花束，平時家中想以綠意點綴，或是庭院植栽維護更新，所需要的土肥、盆景或種苗，都能夠在板橋花市選購。

也歡迎母親節想要自己DIY搭配花束送給媽媽的民眾，親身到花市走一趟，挑選喜歡的花種與飾品，再請攤商幫忙裝束，給媽媽一個驚艷的驚喜。新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），營業時間為每日上午9點~下午5點(周一公休)。

(中時電子報)