母親節前夕草屯農會以感恩茶會奉茶

▲草屯農會感恩茶會「奉茶」向辛苦的媽媽們表達敬意，場面溫馨感人，也讓媽媽樂開懷。（楊樹煌攝）

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▲草屯農會理事長陳文忠（圖中左）和總幹事蕭忠郁（圖中右）向媽媽們獻上康乃馨，祝福母親節快樂。（楊樹煌攝）
▲草屯療養院慶祝母親節由南開科大和吳神父養生會館志工為長輩以精油泡腳並按摩頸肩舒壓。（楊樹煌攝）
▲草屯療養院的承歡膝下富足活動，用祝福的音樂歌唱歡慶，並為長輩獻上母親節蛋糕。（楊樹煌攝）

溫馨五月天，在母親節前夕，草屯鎮農會和草屯療養院今9日同時以「感恩茶會奉茶」、承歡膝下「富足」活動及致贈康乃馨，齊向辛苦的媽媽們表達敬意，場面溫馨感人。

草屯鎮農會為了慰勞家政班媽媽們的辛勞，今天在農會農情館，邀請茶道指導老師Mickey為媽媽們做茶道展演，並以奉茶感恩禮儀式表敬意，同時也特別邀請家政班媽媽的家屬，悄悄錄製了獻給媽媽感性的話，讓平常害羞不敢表達的愛意，藉由影片呈現，把愛說出來，讓她們都感驚喜。

草屯鎮農會理事長陳文忠、常務監事洪俊規和總幹事蕭忠郁等3巨頭也在感恩茶會中趕至，代表農會向在場所有辛苦的媽媽們，致贈康乃馨表達敬意，並祝福天下的母親們佳節愉快。

草屯鎮農會表示，周日就是母親節，不論是母親節當日或是整個五月，都充滿感恩溫馨的氣氛，對媽媽的愛意不僅僅是母親節或五月，而是每一天；當今社會上，大多數的媽媽除照顧家庭，還要忙於工作，蠟燭兩頭燒，相當辛苦，心中的感謝與敬意說不完，特別以感恩茶會代表感謝與敬意；讓在場母親都深受感動，並倍感溫馨。

草屯療養院老年日間病房和南開科技大學福祉科技與服務管理系的志工，還有南島婚宴會館、小燕新娘秘書工作室以及吳神父養生泡腳會館則共同舉辦「歡慶母親節．承歡膝下『富足』活動」，讓長輩們藉由足部照護及肩頸紓壓，體驗雙重享受，並歡度難忘的母親節。

(中時 )

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