爆強姦15歲少女奪初夜 山口達也惡狼行徑連環爆

山口達也被爆奪15歲少女初夜。（圖／翻攝自 Youtube）

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中時電子報

46歲「TOKIO」前成員山口達也因涉嫌猥褻高中生，日前慘遭事務所宣告解約，然他過去的惡狼行徑近來被周刊連環爆出，A女跳出自稱曾被山口達也叫去住處，逃過狼爪後便將山口告上警局，另一名B女則表示15年前被山口達也強吻硬上，最後將初夜獻給對方，事後她還一度以為自己懷孕。

本月6日事務所正式與山口達也解約，也宣告不再為山口達也的脫序行徑背書，《週刊文春》近日便爆出，山口昔日主持《R的法則》時，曾打破節目禁令，與一名未成年來賓A女交換LINE帳號，某晚酒後還邀A女去他家意圖強上。

據知，當晚A女收到邀請後，便拜託另一名節目來賓陪同前往山口家，抵達山口家後，對方竟頻頻灌A女酒，之後還趁酒意強吻A女，動手打算脫衣強姦，A女趁亂和另一名來賓逃出後，當晚就跑去警局報案。

報導指出，另一名B女透露，自己15年前15歲時曾在宮崎街上被山口達也經紀人搭訕，之後便約B女和朋友與山口到旅館聊天，之後山口開始狂灌酒，B女去上廁所回來後，發現經紀人和朋友都不見了，山口則露出色狼本性開始意圖侵犯B女，最後連牛仔褲都撕破了，山口最後心軟讓B女回家。

B女說，隔天山口又打給她，她忍不住「對明星的好奇」又去赴約，進房後山口喝醉睡著，醒來後又對B女上下其手，B女此時以「沒做過」想拒絕，山口則承諾「我會溫柔的」，兩人就發生關係，分開後B女因生理期晚到，一度擔憂以為懷孕，但對上述爆料山口達也全盤否認。

(中時電子報)

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