偷拍「側奶妹」貼文 女房仲被開除且賠3萬和解

2018年05月09日 17:10 中時 張妍溱

台中市一名陳姓辣妹因側面露出胸部曲線被人拍照PO網，被網友封為「側奶妹」，後來被發現為一名女房仲偷拍照外流遭網友肉搜事件，引起當事人不滿欲提告，女房仲所屬公司9日發出聲明道歉，業者表示，純粹女房仲個人行為已將她開除，後續也與陳女協調賠償。

根據了解，被偷拍的21歲陳姓女子是位穿刺師及模特兒，其22歲男友當天載著陳女去租房子，2人在一名女房仲陪同下去看租賃套房，事後有朋友發現陳女露出側乳到街上買飲料及坐上機車的照片被人拍照PO上臉書《爆廢公社》還被網友酸「假奶」，事後陳女的男友上網力戰酸民。

房仲業鄭重道歉指出，根據公司規章「每次帶看物件須拍照傳給開發端」其側拍紀錄是希望保障房東及房客的原則，也避免業務間競爭，但女房仲介所拍的照片外流在網路上引起當事人不當困擾，實感抱歉。

房仲公司聲明表示，女房仲以個人名義在臉書《爆料公社》發出個人道歉聲明，承認將客戶側拍正面照傳給友人，對陳小姐造成困擾也損害公司名譽，表示誠心道歉並接受公司懲處及社會批評。店長指出，已要求女房仲寫悔過書，以3萬元賠償陳姓女子，雙方已簽和解書。

店長轉述，女房仲自己知道錯了，後續效應影響當事人，在與陳姓女子溝通協調並達成和解也決定離職，讓事件及心情平復。

(中時 )