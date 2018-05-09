科爾特吉：普丁的裝甲豪華轎車

2018年05月09日 17:04 中時電子報 江飛宇

普京第4度擔任俄國總統，他的新一代豪華轎車也跟著亮相，名為「科爾特吉」(Cortege)。這是俄羅斯自20世紀90年代以來，首款國內自製的的總統汽車。

The Drive報導，這款外型像勞斯萊斯與賓士混體的科爾特吉，是俄羅斯中央汽車與發動機研究所(簡稱NAMI)負責設計與生產的，是個可以追溯到蘇聯時期的國營單位，如今改成俄羅斯控股公司。

據報導，「科爾特吉」這個名字是莊嚴肅穆的意思，這款車的研發計畫大約是在2012年普丁贏得第3任總統選舉之後展開，並且是許多車型的共同研發計畫，豪華轎車是第一項，之後還有小型貨車、SUV等14種款式。

去年6月，俄國消息報正式發布科爾特吉的原型車，並且聲稱普丁總統相當滿意。不過進度其實略微緩慢，據信普丁在5月7日所乘坐的就是原型樣車。

身為普丁的轎車，科爾特吉一定具備防彈裝甲、安全通信設備以及其他保護和緊急功能，據報導，至少會有包括夜間紅外視覺駕駛系統、完全密封的乘客艙和獨立的空氣供應裝備，以免遇到毒氣攻擊。

美國總統的座車當然也是安全第一，號稱「野獸」，據說美國總統的座車裡還會有緊急醫療包，並存放萬一總統失血時，可以緊急輸血的合格血液。甚至可能有類似007電影中龐德車那樣，可以釋放油漬、催淚瓦斯等武器，安全裝備比照美國政府用來運輸核武器的專用卡車。

不幸的是，上述所說的高度的防護設備，都會使車輛變得特別巨大而且沉重，往往難以在城市街道上急轉。因此交通管制仍是不可缺少。

報導稱，科爾特吉豪華轎研發已支出至少近3億美元，因此俄羅斯也將會對外銷售，希望將科爾特吉打入全球豪華車市場。目前報價為95,500美元至111,500美元不等(新台幣280萬到330萬之間)。

(中時電子報)