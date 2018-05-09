開南大學校園旅展 學生當起推銷高手

2018年05月09日 17:11 中時 甘嘉雯

開南大學舉行校園旅展。（甘嘉雯翻攝）

連續7屆的開南大學校園旅展，9日起在學校陽光大道前舉辦3天活動，而大學城附近社區民眾也能入校體驗旅展，配合多項趣味活動，開南大學表，讓產學交流無縫接軌，歡迎鄰居朋友來校看看年輕人辦活動的熱情。

「六福村一票完到底，開大獨享499元！」「老爺酒店兩人豪華套餐1580元」學生賣力的喊著。觀光系江明倫主任表示，透過校園旅展，可建立與外界產學合作的實體交流平台，讓同學充分了解及具有說明各類旅遊產品的能力，有助於學生日後的實和就業，

校長梁榮輝表示，希望透過此次校園旅展豐富的活動，考驗學生智慧與溝通企畫表達能力，學生能在活動中快樂學習，增進銷售產品的背景知識。

參展攤位包括台灣虎航、香港航空、東方航空、可樂旅遊、雄獅旅遊、行家旅遊、易遊網、巨大旅行社、大都會旅行社、麗寶樂園、六福村主題樂園、老爺酒店、古華花園飯店、日出茶太等多家業者參與，此次校園旅展活動，還有包含港龍和虎航所提供台北香港免費來回機票等多項抽獎活動。

劉翠華老師說，系上將「旅遊事業管理」課程導入旅展實作，從事前展場的策畫與布置，到展位設計、海報美編製作、旅遊商品說明、攤位活動、旅遊商品行銷等工作，學生成功地把課程所學的知識充分發揮運用。

(中時 )