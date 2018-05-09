秀創意、展能量、創經濟！「台灣文博會」吸30萬人次

2018年05月09日 17:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

展現台灣創意能量、用「身體創造」！台灣文博會體驗深度設計思考！文化部主辦「2018台灣文博會」於本(107)年4月29日正式落幕，今年首度以設計思考為軸，促進社會大眾進一步深度思考設計，於華山1914文創園區採用全區策展方式辦理，並邀請設計與產業界重要人士共襄盛舉，一起用「設計•共創大未來」的願景來建構未來國家產業及經濟的發展。

本年度總計有23個國家、559家廠商參與，三大展區規劃250場活動，超過30萬人次民眾入場參觀，產值上看新台幣6億元。此外，今年首次推出文化路徑活動，邀請產業名人推薦私房景點，共計規劃有223個參訪點，引領大家共同探索台灣人文藝術豐厚和活躍的能量。

2018台灣文博會松山文創園區展區「Life!研究所」。（文化部提供）

今年華山展區規劃為全區策展，議題多元，主題橫跨自然、視覺、工藝、音樂、時尚、創意生活及電影等文化創意各領域。超過60位國內新銳策展人及設計師共同參與，為文博會歷年來動員人數最多的一次。展覽呈現多元的觀看設定、設計和視覺表現，參觀人潮相當踴躍。

除了展覽外，華山展區更有多項活動，包括文創國際趨勢論壇、工藝體驗及講座、嘻哈音樂會、集結國內10位服裝設計師的職人服裝和品牌JUST IN XX結合常玉、郎世寧畫作的精彩時尚走秀。另外，精選紀錄片及映後座談，以及「大好台灣在山丘」集結台灣當代一流的食物、選書、器物的市集等優質活動，皆為2018文博會帶來全新的啟發和感動。

今年松山文創園區為「品牌交易展區」，新增戶外用品、Life!研究所、募資平台、社會設計論壇等新型態展示區域及活動，帶動國內外買氣。台灣知名戶外用品品牌 Truvii 首度參展，深獲日本代理商青睞；「Life!研究所」凝聚了20 家品質精良的品牌，募資平台則有日本最大募資平台MAKUAKE和台灣FLYING V 加入，計15家募資新秀同台較勁。

在商品交易之外，也規劃了社會設計國際論壇，邀請行政院政務委員唐鳳等多名重量級講者，集結來自7個國家的國際專家與會。此外，松山展區集結13個縣市政府參展，數量為歷年文博會之最，各縣市政府以不同主題策展方式及各式體驗活動，展現獨特的產地文化特色。

2018台灣文博會花博公園爭豔館展區。（文化部提供）

花博公園爭艷館同樣是每年人潮洶湧的展館，今年以「IP經濟力」為主軸策展，搭配深入淺出的圖文方式介紹IP的商業發展模式。為深化對於圖像授權的深入思考，舉辦了4場圖像與授權系列講座，分別針對文化、市場、法律、科技應用等各個層面進行專業探討，提供圖像授權從業人員在IP交易之外，能思考IP的創作及發展。

2018台灣文博會共計有來自18個國家、超過4,000位國內外買家及專業人士前來採購。今年度主題策展風格及文化特色十足，深獲國際買家喜愛。其中，來自美國的Leibal、Beyond123及TAPASMEDIA位於馬來西亞分公司是本次文博會重點買家。其他促成合作項目包括：東京電視台邀請迷母國際角色「宇宙太空貓Kuroro」與東京電視台的香蕉角色Nanana系列動畫以太空主題一起規劃合作活動與商品開發；國內環球百貨Global Mall與毛毛蟲創意行銷洽談代理旗下10個品牌（毛毛蟲、微疼、熊秋葵、8元哥、超直白、老闆這魚、賤女奈奈、阿蕉、天天好事、米粒大叔），成果相當豐碩。

展望未來台灣文博會將以更深入－逐年深化策展主題成為文創趨勢潮流領導者、更擴大－促進全國文化觀光動起來、更國際－透過文博會使台灣成為全球重要的文創夥伴，朝向亞洲最具思考力的展會邁進。

(中時電子報)