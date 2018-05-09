民進黨不提台北市長人選徵兆!？ 邱義仁：由新北市當領頭羊 也是不錯

2018年05月09日 17:12 中時 曾薏蘋

民進黨選對會今討論台北市長人選相關議題，據了解，會中立委蘇治芬搬出日前立委鄭運鵬在臉書提到的「台北市長選舉賽局分析」中的八種狀況；選對會顧問邱義仁在會中提到，「台北市不論是自提還是禮讓，都會連動影響新北市」，新北市的也可當成是領頭羊，這也不錯。

此外，邱義仁在會中還提到，也請選對會四位核心人物召集人林錫耀、陳明文、秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國，再加上在地的選對會成員、議員沈發惠，一起聽聽新北市長人選蘇貞昌的看法；不過林錫耀馬上就接著說，「蘇貞昌已經公開多次表達意見，尊重黨中央，不用特別再去找蘇貞昌。」

據指出，今天選對會，蘇治芬提到，列席的發言人立委鄭運鵬曾提過，「台北市長選舉賽局分析」有八種狀況，例如民進黨推人卻選輸，柯選贏會是「民進黨討皮痛」；若國民黨候選人選贏，民進黨很難對選民交代；若在民進黨沒派人，柯文哲勝選，結論是「恭喜柯」，但國民黨候選人勝選得話就是「柯文哲英雄氣短」；但若三方都參戰，柯勝選、民進黨得票率最低，那就是是「民進黨討皮痛」；若是民進黨得票最低，但國民黨勝選，民進黨也「很難交代」等八種。

據轉述，話題談到台北市長選舉的「數學公式」，邱義仁也就這八種狀況討論，也分析到，台北市不論是自提或是禮讓，都會連動到新北市選情，兩種方式都會影響，所以認為，由新北市來當領頭羊，也不錯，因此建議選對會四個核心人物加在地的沈發惠去聽聽蘇貞昌的看法，不過這個想法在會中，就被林錫耀的意見給否決了。

由於有媒體報導選對會成員沈發惠請總統府副秘書長劉建忻詢問蘇貞昌看法為何。民進黨發言人鄭運鵬也表示，選對會確實有討論相關內容，邱義仁確實率先開啟討論台北選情對其他縣市選情的連棟狀況，但最後選對會沒有決定到要不要去徵詢蘇貞昌，也不知道為何會出現「劉建忻」三個字。

鄭運鵬表示，選對會預估台北市可能會有六到七組參選人，但今天沒有提到到底是自提還是合作對新北市比較好。

(中時 )