原住民、江湖、愛情為發想！泰雅族小說家新著登法國

《瓦歷斯微小說》法譯本封面。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

讓花都巴黎看見台灣文學的美與好！台灣原住民作家新著登法國！法國「亞洲書庫」(L’Asiathèque)出版社於5月2日出版了台灣泰雅族小說家瓦歷斯.諾幹所著《瓦歷斯微小說》(Les Sentiers des rêves)乙書。瓦歷斯.諾幹本人亦將在5月中旬赴法參加巴黎鳳凰書店為他舉辦的新書發表會與巴黎外國文化中心論壇舉辦的「文學之夜」朗讀等一系列活動。

《瓦歷斯微小說》是一本極短篇小說集，法文譯本收輯160篇作者靈光一現式的微型故事，創作圍繞文學、生物、江湖、物件、社會事件簿、原住民、愛情、夢等八個多元主題，內容不外是台灣社會文化的觀察與反思，可以分篇單獨閱讀，亦可延伸綜合賞析。

瓦歷斯，諾幹早期的創作尤以詩和散文著稱，作品受到較多漢人文化觀點的影響。90年代初期回歸部落生活後，族群意識覺醒，作品開始呈現許多對自己原鄉處境的關懷，並具體投身部落文化工作，尤其是推廣部落兒童的閱讀與寫作。

除了出席巴黎鳳凰書店在5月18日晚上為其舉辦的新書發表，瓦歷斯.諾幹此行還受邀參加法國北部貝圖恩鎮(Béthune)所辦「游牧文學節」(Festival Lettres Nomades)，擔任一週的駐點作家。其後，將於5月26日參加巴黎外國文化中心論壇(FICEP)舉辦的「文學之夜」(Nuit de la littérature)，進行作品朗讀，並與讀者交流。

值得特別一提的是，每年為期三週的「游牧文學節」今年特別在5月21-25日期間規劃台灣週單元，應邀者除了瓦歷斯.諾幹，還有專研華文社會地緣政治與歷史，曾常住台灣多年，並出版過許多相關著作的法國學者高格孚(Stéphane Corcuff)，以及同樣留學過台灣，並且擔任亞洲書庫(L’Asiathèque)台灣小說系列編輯的關首奇(Gwennaël Gaffric)一起駐點，參加各項文學節活動。

游牧文學節將以5月25日的音樂朗讀會作為閉幕式，台灣藝術家游麗玉應邀演奏古琴，共創一場琴音書香的春末盛會。

(中時電子報)

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