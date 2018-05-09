行旅新藝 藍天辦女人花藝術聯展

2018年05月09日 17:24 中時 馮惠宜

1969藍天飯店即日起舉辦「女人花」藝術跨界聯展，9日盛大開幕，邀請到山川未來、東明相、蔡沛珊以及朱麗晴（由左而右）四位參展的藝術家一起到場導覽自己的作品。（馮惠宜攝）

1969藍天飯店即日起舉辦「女人花」藝術跨界聯展，特別以四名參展藝術家：東明相、蔡沛珊、朱麗晴以及山川未來（由左而右）的作品打造一間一間「芳華靜夢」主題客房。（馮惠宜攝）

現在流行文旅變藝廊！位中區1969藍天飯店5月起到8月31日舉辦「女人花」藝術跨界聯展，邀請四位當代藝術家：山川未來、朱麗晴、蔡沛珊以及東明相以「文學詩集、西方畫作」帶領民眾感受行旅新藝，並佈置了「芳華靜夢」主題客房，讓消費者可以住在充滿濃濃藝術氛圍的客房內。

藍天飯店9日舉「女人花」跨界聯展開幕，4位藝術家連袂出席，策展人李碧提及此次聯展概念：花具備想像的意境，富含世事無常、人生變幻、生命循環的意象，透過新穎的創作模式、思維，呈現女人的美、花的美，生命的美。

4位參與展出的藝術家也各有所長，山川未來擅長以文字、詩詞表達，她也以文字呈現女人、花與夢的意象。而朱麗晴是香港新銳藝術家，她的畫作特別喜愛利用色彩與光之間反差表現出「黑暗中的曙光」，傳遞積極面對逆境的正面訊息。

而蔡沛珊創作主題多圍繞在海洋與環境的主題，其風格多以海洋呈現對生命的詠歎。另由演員跨界當藝術家的東明相去年就曾在藍天做過藝術展，他以「老娘」為筆名，繪畫出以花的形式吟頌女性展現追求心靈的自由散發美麗而堅軔的光芒。

開幕活動中，四名藝術家全員到齊，一起導覽自己的作品，最特別的是這次展出除詩作、畫作，藍天飯店也打造了一間「芳華靜夢」主題客房，裏頭以4名藝術家的作品妝點，讓入住著尤如住在藝廊裏。

(中時 )