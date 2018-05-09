白蘭氏調查：6個月以下嬰兒45.2％採母乳哺育

2018年05月09日 17:26 中時 吳奕萱

適逢母親節前夕，白蘭氏與台灣母乳哺育聯合學會，連續第二年攜手推廣母乳哺育。據《2018母乳哺餵調查》成果，高達七成六媽媽相當注重泌乳品質，至於餵乳媽媽的惡夢排行第一名，就是擔心餵乳期間免疫力不佳，所以5成媽媽希望藉由保健食品，提昇哺乳期間的健康問題。

台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理醫師表示，母乳乳汁中富含「乳鐵蛋白」、「上皮生長因子」，及「轉化生長因子-β2」等健康因子，對寶寶的成長發育非常重要，寶寶的吸收利用率也最高，建議純母乳哺育率，最好至少要達到6個月，除了強調寶寶是不會經由乳汁被感染，所以千萬不要輕言停餵，提醒在親餵時戴好口罩，以免透過飛沬傳染，媽媽餵乳期間，也要特別注意自己的體質調養，才能讓寶寶和自己的健康都能加分。

白蘭氏響應母乳哺育，自去年首次針對206位職場媽媽，進行《母乳質量調查》後，今年更擴大調查，《2018母乳哺餵調查》針對508位媽咪們進行的母乳哺育情形，與質量關注度的分析，發現採取母乳哺乳之受訪者中，有45.2%哺育時期集中在寶寶年齡「6個月以下」，其次是「超過半年到1年」(31.0%)，而「超過1年至2年」則占23.8%，接近國健署統計結果（國人六個月以下純母乳哺育率僅45.4%)。

(中時 )