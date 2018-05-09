太陽星雙創計畫 亞大2隊挺進10強

2018年05月09日 17:48 中時 林欣儀

亞大視傳系、經管系師生組成的跨領域團隊，設計「梅關係」作品挺進「旺旺太陽星雙創計畫」10強，團隊師生上台領獎。（林欣儀翻攝）

展現學生創意發想能力，亞洲大學視傳系、經管系師生組成跨領域團隊，分別以新創梅酒商品「梅關係」及整合數位創意營銷於包裝的「好事花生」作品，參加旺旺集團舉辦的「旺旺太陽星雙創計畫」，在1235個參賽隊伍中脫穎而出、挺入10強，分別獲百萬創業獎金。

獲獎的「梅關係」是以梅酒商品做為設計主軸，夢想導師暨白鷺科技市場副總裁溫向東指出，此設計針對民眾在消費後的功能延續做完整規劃，是挺入10強主因。評審團長暨田+網電子商務公司董事長張樂山則認為，學生們在設計商品整體營運計畫的完整度高，且進行簡報流暢，表現值得肯定。

「好事花生」就是「好事發生」的諧音！設計團隊指出，作品選用可送禮、當零嘴或搭配茶飲食用，且大眾接受度高的花生糖為主軸，包裝則藉由描繪金山農民畫、搭配大膽顯眼配色，呈現出「好事花生」的鮮明包裝，有趣的是，打開外包裝還可看到「好事農民曆」，讓人越吃越想再吃。

「好事花生」設計團隊說，配合近幾年科技趨勢，還在包裝上設計QR Code，消費者可點入並輕鬆撰寫賀卡、分享好事，也達到宣傳目的。

指導老師、視傳系助理教授黃淑英說，「旺旺太陽星」雙創競賽堪稱是高手過招、相互交流的舞台，能擠進最後22強的隊伍幾乎都使出渾身解數，規劃的作品面對來自品牌、設計與產品創新、市場潛力等方面專家的終極審判，脫穎而出者都須具備相當實力。

「旺旺太陽星雙創計畫」為旺旺集團主辦，去年11月啟動後、共吸引1235個隊伍參賽，各隊伍歷經初、複審才選出22支團隊參加4天創客盈，並選出最後10強，台灣僅有亞洲大學推派的2支隊伍挺入10強，除獲百萬獎金，更可與旺旺集團簽約成為企業孵化平台培育的青創合資夥伴。

(中時 )