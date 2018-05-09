國際護師節 北市表揚135位白衣天使

北市衛生局9日舉辦績優護理人員授獎典禮，活動由伊甸身障輪椅舞團、半音舞集聽障舞團表演揭開序幕。（吳堂靖攝）

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5月12日國際護師節即將到來，北市衛生局9日舉辦績優護理人員授獎典禮，活動由伊甸身障輪椅舞團、半音舞集聽障舞團表演揭開序幕，現場也頒發獎牌給135位護理人員，向勞心勞力的醫護人員致敬，現場氣氛溫馨。

台北市衛生局今年度績優護理人員，包含醫院93人、護理院校6人、衛生行政機關14人、捐血中心1人、診所1人、其他事業單位2人、護理機構13人、社福機構3人及學校護理2人，台北市副市長鄧家基出席頒發獎座表彰護理人員，也提前祝賀白衣天使們護理節快樂！

任職於三軍總醫院附設民眾診療服務處督導長潘玉玲，創新研發20餘項照護輔具並具4項專利，曾獲俄羅斯阿基米德國際發明競賽金獎、銀獎、歐洲發明及特別獎四大獎項，獲北市府頒發獎狀，另外推展長照及高齡照護模式獲得2項國家品質標章。

服務於全聯公司的醫護總監蔡緥容，不僅首創職場護理師全省走透透，關懷員工、落實企業產婦電訪及親訪關懷，更推動製作職場健康操、運動處方簽，通過「健康啟動」、「健康促進」職場標章認證。

陽明大學護理學院教授黃久美也獲獎，致力於兒少生活技能推廣，並且擴及家庭層面，提升家長的親職能力，發展系列式的師生、親子互動教材、引領家長生活技能工作坊。

(中時 )

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