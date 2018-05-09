《中時晚間快報》陸日韓峰會 力促北韓無核化

2018年05月09日 17:30 中時電子報 綜合報導

◎陸日韓峰會 力促北韓無核化

日本首相安倍晉三與大陸國務院總理李克強、南韓總統文在寅9日上午在東京迎賓館，舉行時隔2年半的日中韓高峰會談。3方針對力促北韓履行聯合國安理會決議，採取具體行動實現無核化目標，以及加速日中韓自由貿易協定(FTA)談判等議題達成共識。

◎用水大戶水價要漲了！漲幅最大恐逾7成

用水拉緊報，水價太便宜無法以價制量，台水董事長郭俊銘不諱言，正積極研擬水價調整方案，初步考慮在40度以下、涵蓋8成以上民生用水不調，並將現行4級距拉高為5-6級，逾50度以上、約37.5萬用水大戶，費率將參考北水處價格大幅拉高，新方案最將在年底前提出。為讓用水大戶認真節水，最高級距費率恐突破20元大關，漲幅恐逾7成以上。

◎陸轟20隱形轟炸機 預告即將首飛

中國航空工業集團昨發布「大國起飛」宣傳影片，片長5分3秒。最受注目是在最後9秒鐘，露出神秘大型飛機披著布幕的正面照，還以英文字幕The Next...預告即將現身。陸媒指出，這就是轟20長程戰略隱型轟炸機，可能即將首飛。專家透露，遠轟將極大增強空軍戰略打擊能力。如果用於常規打擊，可以有效控制第二島鏈，如果有大型空中加油機配合，應該可以洲際飛行。

◎《江湖兒女》角逐金棕櫚 男女主角坎城走紅毯

第71屆坎城影展於法國時間5月8日正式開幕，賈樟柯導演新作《江湖兒女》的主要演員趙濤和廖凡盛裝於開幕紅毯上現身，是繼該片殺青後兩人首度同框，女主角趙濤一襲帥氣優雅的迪奧黑色高級訂製禮服，和身著深色西裝的男主角廖凡在紅毯上熱情地向現場粉絲招手，為入圍主競賽唯一一部華語片站台。

(中時電子報)