向綠營釋善意 柯P為兩岸論述道歉、重新回答台灣價值

2018年05月09日 17:46 中時 張潼

台北市長柯文哲接受綠色和平電台節目專訪，針對蔡英文總統向他提出的「台灣價值」問題，有別於過去僅說「清廉勤政愛鄉土」或是抱怨被考總統等級的考題，柯以世大運來回應，強調咬緊牙關、不畏國際困境的精神，就是台灣價值的表現；其次，針對飽受綠支持者批評的「兩岸一家親」、「（兩岸）床頭吵床尾合」說法，他也說，講話快，讓大家聽了不爽，「只能跟大家講抱歉、歹勢」，床頭吵床尾合這句話，也真的是失言。

綠營基層支持者希望民進黨自提首都市長人選聲浪越來越大，柯文哲特別選在深綠的廣播電台受訪，談台灣價值、兩岸一家親、2020選戰等議題；加上陪同上節目的副市長陳景峻今也在臉書預告「白綠沒有裂痕」，更讓外界將這場專訪，視為柯文哲向民進黨釋出善意，希望雙方能夠繼續合作的關鍵動作。

而在節目中，柯文哲的確就民進黨一直提出質疑的部分做出回應、澄清，甚至承諾。首先，他先是回顧世大運籌辦歷程的艱辛，接著強調，世大運之所以成功，表面上有3個颱風轉向、天佑台灣，但主要還是人民吃苦耐勞、為了台灣面子都很認真，也顯示台灣社會的力量還在。

柯文哲強調，台灣的價值是什麼？400年前台灣被說瘴癘之鄉，留下來的人就是咬緊牙關、吃苦耐勞的個性；台灣剩幾個邦交國，照樣台商還是提著手提箱勇闖全世界，這也是種台灣價值，不怕打壓嘛！

接著，主持人問到其保守批評的兩岸論述。對此，柯文哲強調， 其實兩岸一家親2015年就講過，2017年要辦世大運時，大陸多方阻撓，為了降低阻撓力道，2年講過的就保持原狀、這樣說也是要表達善意。

柯文哲說，我們是做事的人，不太注重言辭，那時想法就是能過關就好，有時講話快、大家聽了不爽，只能跟大家講抱歉、歹勢。他還說，「床頭吵床尾合」這句話，他是想表達兩岸吵吵鬧鬧，還是可以和談，但老實講，他通常在兩岸發言相當小心，都照稿念，那天算失言，因為的確不在稿內。

(中時 )