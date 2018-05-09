文心森林公園景觀改善 林佳龍：親子同樂好去處

文心森林公園第二期景觀改善工程，在機車停車場下設置水撲滿，水落地後直接導入其下的廚水池。（黃國峰攝）

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文心森林公園第二期景觀改善工程，在機車停車場下設置水撲滿，水落地後直接導入其下的廚水池。（黃國峰攝）
文心森林公園第二期景觀改善工程，將自行車道連接至文心路，並將部分破損的行車道，以耐候性較佳的硬化塗料塗佈。（黃國峰攝）

改善文心森林公園景觀，台中市府105年起投入1,700萬，施作水撲滿、自行車道及人行鋪面改善、寵物活動空間及增加訓練體能、感官、心智等不同類型的遊戲設施，預計10月完工，台中市長林佳龍9日前往視察文心森林公園第二期景觀改善工程，表示完工後將兼具環保與成為親子同樂好去處。

佔地8.86公頃的文心森林是市民假日休閒好去處，不過自95年啟用至今已11年，市府105年起著手景觀改善，台中市長林佳龍表示，公園改造後，將成為民眾休閒的好去處；另外，文心路路平第一段公益路至大墩七街已於日前完工，剛好延伸至文心森林公園，透過人行道拓寬增加通行空間，未來搭配捷運通車，打造兼具人本、安全及綠色的用路環境。

林佳龍也表示，市府在文心森林公園的景觀改造，包括打造水撲滿發揮蓄水、保水功能，特別建置感官遊憩設施，利用各種自然材料與環保材質改善遊戲區，並將自行車道連接至文心路，將讓公園成為適合親子同樂、兼具環保並能提供體驗的空間。

市府建設局指出，這次改善特色，包括增設12感官空間體驗的遊具設施，其中聽覺感官的「集聲箱」深入樹叢中，收集環境中的各種聲音；迷宮探索則是以金屬格狀圍欄形塑的空間，隱約可看到出口，並加入金屬風鈴、竹筒門簾、彩色圓珠牆等，讓探索出路的過程更有趣。破損的行車道，也以耐候性較佳的硬化塗料塗佈，將全力打造更友善、親近的公園空間。

(中時 )

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