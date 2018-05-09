2018第7屆 Eelin Star伊林璀璨之星 最強選秀 報名起跑 星夢成真 模特兒、演藝歌唱、花漾少男少女

2018年05月09日 17:37 中時電子報 綜合報導

2018第7屆「Eelin Star 伊林璀璨之星選拔大賽」，5月9日在西門町專業展演空間WESTAR舉行報名起跑記者會，伊林娛樂總經理陳婉若率領伊林娛樂名模藝人，共同宣布報名正式開始。本屆報名除原有「模特兒組」、「演藝組」外，新增「花漾少男少女組」， 12歲~20歲，不限身高、性別，歡迎對表演有熱忱的年輕人報名比賽。網路報名5月9日起至7月6日止，總決賽8月22日舉行，總冠軍獨獲中華航空亞洲不限航點來回機票乙張。

蔡淑臻(伊林娛樂提供)

林嘉綺(伊林娛樂提供)

本屆「Eelin Star 伊林璀璨之星選拔大賽」，定7月7日、7月8日分別舉行「模特兒組」與「花漾少男少女組」海選初賽及「演藝組」海選；海選將選出200名參賽者，進入7月19日的複賽，複賽再選出60位晉級8月22日總決賽。「模特兒組」、「演藝組」年齡限14歲至30歲，女模特兒身高需170公分以上，男模特兒需180公分以上，另「演藝組」及「花漾少男少女組」身高性別不設限，「花漾少男少女組」報名年齡限定12歲至20歲。

台上表演(伊林娛樂提供)

成語蕎、張雁名(伊林娛樂提供)

名模藝人總動員 呼籲「後浪」快報名

伊林娛樂名模藝人總動員，到場力挺璀璨之星報名起跑記者會，林嘉綺、王麗雅、王尹平、王思偉、吳品萱、連潔、余秉諺、夏如芝、林利霏、張雁名、孫綻、李懿、安妮、隋玲、梅賢治等，共襄盛舉，期待年輕朋友加入伊林成為他們的學弟、學妹。

藝人安妮新加入伊林，第一次參加這麼多人的活動，很多攝影機讓她有點緊張，她表示，「像我會很多才藝，會煮菜、主持、跳舞，很歡迎很多跟我一樣的外國人，有才藝都來報名。」今天也是藝人林利霏產後第一次參加公司大型記者會，她透露現有請保母在家照顧女兒小翰寶，「像我現在出來工作，每過1小時，我就會問保母她在幹嘛，現在保母自動每小時傳一段影片或照片給我，其實請保母也是因為我開始要工作了，先讓小翰寶適應媽媽不在身邊。」

夏如芝小時候就當過童星，長大後因遇到以前的經紀人，就這樣進入演藝圈到現在，她表示加入伊林後，「真的有全方位的資源跟教學，璀璨的參賽者可以透過比賽課程學習，就算後來沒得名，也可以學到很多。」鼓勵真的很喜歡這一行的參賽者報名。名模王麗雅聽到本屆新增「花漾少男少女組」她表示 選少男是現在的趨勢，「我們公司的規劃很棒，像之前就有noovy少男團體就發展的很好」，她建議參賽者要先有勇氣，跨出第一步去報名，並選擇好的管道，「現在很多選秀比賽，為什麼要選伊林璀璨之星呢？你要考慮到這裡有很好的師資培訓，以及進入後會有很好的露出機會。」她也是選秀出來，剛出道的時候一般人都覺得模特兒就是要「皮膚白」，但漸漸的，她找到自己的特色，維持健康和運動的形象，小麥膚色反而讓她在一群人之中更亮眼。被問到年輕女孩穿高跟鞋有沒有技巧，她說，「沒有技巧，就是勤練習，沒有人的腳是天生就會穿高跟鞋！」

蔡淑臻因舊傷復發，一年來都在休養、復健，現已漸漸康復並開始接戲，她表示很羨慕現在的年輕人非常幸運，可以透過璀璨之星的選秀入行，不會沒有方法找不到管道。她表示自己凡事都全力以赴，但直到現在，試鏡的時候還是會緊張，「我看了許多影后的interview影片，發現大明星到現在拍戲都還是會緊張，我就跟自己說『要懂得放過自己，接受自己的獨特』。」

總經理陳婉若表示，少男是現在的趨勢，從之前到現在就有這個想法，今年新增花漾少男少女組，讓12歲~20歲的年輕的男生也可以參加；她表示璀璨之星舉辦到現在第7屆了，很不容易，感謝各界好朋友的支持。超模林嘉綺聽說今年新增花漾少男少女組，12歲就可以報名，她笑稱「那我女兒Kuku現在好好訓練，12歲就可以報名了。」

陳婉若表示，今天台上分享的noovy、鄭雅勻、施柏宇都是璀璨出身，「璀璨比賽時，noovy都是獨立的個體，是經過培訓才成為一個Team，還在日本出道巡演；雅勻是麗寶形象大使，她在比賽過程中非常賣力，甜美的笑容我都還記得，她的特質跟努力讓她成為了一個很厲害的YouTuber。而施柏宇當初雖然是報名男模，但公司後來發現他也擁有某些演員特質，因此培育他演戲。蔡淑臻從模特兒轉為演員，不容易，到如今可以坐在台上分享，一部分也是鼓勵台下的模特兒和藝人，繼續堅持。」

璀璨新秀、名模藝人對談 激出新火花

伊林璀璨之星邁入第7屆，伊林娛樂總經理陳婉若表示，歡迎喜愛這個行業與表演工作的年輕人報名。她也表示，歷屆很多參賽者家長 反應家中小男孩對表演有興趣，因此本屆賽事新增「花漾少男少女組」，除了美少女，讓對演藝有夢想的男孩，有進入演藝圈的管道。

記者會開場由璀璨之星選出的日系搖滾樂團noovy帶來精彩表演，演唱﹤Cross The Line﹥、﹤Singin’ for you﹥的同時，伊林男、女模特兒張安琪、紀艾希、林宛璇、李元圓、李竸、楊秉燊、潘胤傑、鄧絜文、蘇暐淇在舞台上走秀，音樂結合時尚情境秀。

左起潘胤傑、楊秉燊、林宛璇、李元圓、張安琪、紀艾希、蘇暐淇、鄧絜文、李竸(伊林娛樂提供)

藝人蔡淑臻及總經理陳婉若共同與璀璨之星選出的優秀新人在台上對談，因網劇《越界》爆紅的「最萌小哥哥」施柏宇、日系搖滾樂團noovy、新生代YouTuber鄭雅勻，分享自身經驗給有心加入時尚、演藝圈的年輕人寶貴意見。

目前是高人氣網紅YouTuber鄭雅勻是伊林璀璨之星第2屆女模組季軍，施柏宇則是第4屆璀璨「中天之星」，「日系搖滾樂團」noovy是第3屆璀璨演藝組得主，在加入伊林大家庭之後，從素人蛻變為藝人，各自交出亮眼成績單。

鄭雅勻從小就對美妝有興趣、喜歡表現，現在她常在網路上分享自己的美妝影片；施柏宇在不知情的狀況下，媽媽幫他報名璀璨，最後過關斬將拿下「中天之星」獎，接拍大陸騰訊網劇《電競紀元》擔任男主角、BL網劇《越界》更是讓他聲勢高漲。日系樂團noovy主唱Shawn曾是媽媽跟老師眼中的問題壞學生，差點誤入歧途，因為愛上吉他，報名璀璨，從此人生大轉變。

獎品豐富 總冠軍獲亞洲不限航點來回機票乙張

本屆獎品豐富，除可與伊林娛樂簽約，總冠軍可獲得中華航空提供的亞洲不限航點來回機票乙張，還有機會獲得品牌代言及演出的機會；另包括「momo人氣王」、「醒吾之星」、「麗寶racing girl」、「中天之星」等等特別獎。

今年「Eelin Star 伊林璀璨之星選拔大賽」除分「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」3組選拔外，另從參賽者中選出「醒吾之星」、「麗寶racing girl」特別獎，有機會站上麗寶國際賽車場的開幕大秀舞台！另8月1日至8月21日期間，在momo購物網票選出「momo人氣王」，本階段網友投票占決賽20％分數。

2018「Eelin Star 伊林璀璨之星選拔大賽」，感謝威剛科技、䳯鵬億極iROC、XPG、立萬利及麗寶樂園渡假區、momo購物網支持璀璨之星、培育模特兒新秀、藝人，除業界外，也感謝學界醒吾科技大學的協辦。ZALORA、伊頓自助婚紗、Yahoo奇摩、Elaine Sun伊徠恩專業彩妝、中華航空、QUAME閨蜜瑰蜜、myplus+ 加分誌的協助。

8月22日總決賽當天，伊林官方臉書全程直播、中天電視全程錄影，中天另擇日播出2小時精華版，無法觀看現場直播的觀眾，可透過中天電視收看。

2018璀璨之星-賽程資料

(一)報名期間：

2018年5月9日-2018年7月6日

Eelin Star 伊林璀璨之星官網報名 : star.eelin.com.tw/

(二)組別規劃、資格設定：(各組皆可重複報名)

1.模特兒 14-30歲 女-170 cm以上 男-180 cm以上

2.演藝組 14-30歲 身高不限 演員 主持 歌手 綜藝

3.花漾少男少女組 12-20歲 身高不限 演員 平面 廣告

(三)賽程規劃：

◎海選：2018年7月 7日-----

模特兒組(男女各50名，共100名)自我介紹+走秀

花漾少男少女組(男女各25名，共50名)自我介紹+走秀

2018年7月 8日-----

演藝組(男女共50名)自我介紹+才藝

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◎複賽：2018年7月19日—

模特兒組 (男女各15名、共30名)

演藝組 (共10名)

花漾少男少女組 (男女各10名、共20名)

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☆決賽活動1

醒吾之星校園活動：時間待定

場地：醒吾科技大學

參與組別

模特兒組 (男女各15名、共30名)

演藝組 (共10名)

花漾少男少女組 (男女各10名、共20名)

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☆決賽積分投票

momo人氣王票選活動：2018年8月01日-2018年8月21日

場地：momo購物網

參與組別

模特兒組 (男女各15名、共30名)

演藝組 (共10名)

花漾少男少女組 (男女各10名、共20名)

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◎決賽培訓規劃：

時間：2018年7月19日-8月21日

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◎決賽：2018年8月22日下午

場地：westar台北市萬華區漢中街116號8樓

(五)比賽獎項

比賽獎項

1.總冠軍 一名

可獲得中華航空亞洲不限航點來回機票一張

2.模特兒組

冠軍 一男一女

亞軍 一男一女

季軍 一男一女

最佳身材比例獎 一男一女

可獲得品牌提供獎項

3.演藝組

冠軍 一名

亞軍 一名

季軍 一名

中天之星 一名

可獲得品牌提供獎項

4. 花漾少男少女組

冠軍 一名

亞軍 一名

季軍 一名

最上鏡頭獎 一名

可獲得品牌提供獎項

特別獎：

5.momo人氣王 一名

可獲得品牌提供獎項

6.麗寶racing girl

可獲得品牌提供獎項

7.醒吾之星 一名

可獲得精美獎項

(六) 合作單位：

主辦單位：

1. 伊林娛樂 2. 中天電視

贊助單位：

1.威剛科技 2. 䳯鵬億極iROC 3. XPG 4. 立萬利 5.麗寶樂園渡假區 6. momo購物網

協辦單位：

醒吾科技大學

ZALORA

伊頓自助婚紗

WESTAR

Yahoo奇摩

Elaine Sun伊徠恩專業彩妝

中華航空

伊頓婚紗

愛女生

QUAME瑰蜜閨蜜

myplus+ 加分誌

特別感謝：

形象顧問：大衛

攝影師：藍祺聖

妝髮造型師：黃奕鳳、謝涬嫻、王怡勛、ZOOM-Edmund

服裝設計-劉興倫 Liou Shing

服裝提供： Linli wedding、NIKE

(中時電子報)