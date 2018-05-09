鼓鼓母親節送禮遇強敵 放話買電扇尬準妹夫

鼓鼓為92歲郭阿嬤裝飾母親節蛋糕，提早慶祝母親節，阿嬤相當開心。(相信提供)

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鼓鼓出席7-ELEVEN與肝基會「救救肝苦人」母親節門市肝炎篩檢活動。(相信提供)

鼓鼓9日受肝病防治學術基金會邀約，與超商合作除了和現場11位「資深媽媽」提前共度母親節，還首次試做蛋糕，呼籲大家要關心自己和家人的身體，定期做肝篩顧健康。鼓鼓的妹妹將晉升人妻，他笑說未來妹夫很會哄岳母，不僅帶鼓媽去吃大餐，還送上名牌項鍊、香水，讓他備感壓力，打趣宣戰：「來較勁，比誰最厲害。」

鼓鼓被問到要送媽媽的母親節禮物，他則說目前只想到要請她吃飯，也考慮要送她一台電扇，「最近省電費，送電扇讓她不要吹冷氣，開電扇就好。」被吐槽送電扇沒誠意，他連忙解釋是想送無扇葉的高級電扇，又再度和妹夫喊話：「可不可以送少一點！」

鼓鼓年初被爆和萬年緋聞女友、「Popu Lady」大元登記結婚，昨被關心此事也再度否認，表示自己並非不婚主義，但現在腦子裡還沒有計畫到終身大事，媽媽也不會催他帶女友回家，更開玩笑說：「可能以前看過太多了！」

近日鼓鼓除了閉關寫新歌，盼能在年底或明年推出新專輯，也開始練舞、健身，笑說目標希望能有肌肉，練到像港星張家輝的身材，且可以用胸肌夾死蚊子，他說原本以為粉絲不愛看他以肌肉男形象示人，但發現歌迷其實都非常喜歡，現在除了運動，也有在控制飲食，目前已瘦了5公斤，「我很怕演唱會沒梗，就只剩這個了(指肌肉)。」放話未來演唱會有可能給粉絲眼睛福利大放送。

(中時 )

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