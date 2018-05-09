市議會考察花博質疑工程進度 市府強調9月如期試營運

2018年05月09日 18:38 中時 陳世宗

國民黨籍市議員楊正中（左）詢問水利局，第5區策佈展整體進度及花博結束後，市府維護軟埤仔溪相關工程經費要多少？（陳世宗攝）

市議員至外埔園區視察；農業局長王俊雄（前左二）說，該園區以農業為主，各場館展現農業技術與智慧，可如期完成試營運。（陳世宗攝）

2018台中花博於今年11月3日正式開幕！台中市議會9日到豐原、后里、外埔三大展區實地現勘！市議員楊正中等人，質疑是否能如期完工、如期開幕等問題；台中市政府強調，各展區土建工程預計6月底全數完工，7月底前完成植栽策佈展，迎接9月1日全面展開試營運。

台中市議會將召開第2屆第7次定期會，市議員9日前往花博豐原葫蘆墩園區、后里園區及外埔園區現勘考察；由市府建設、水利、教育、觀旅局及原民會分別針對花博展場的主題意象、動線設計、場館空間等規畫進行簡報，向議員說明施工進度與成果。

市議員楊正中說，葫蘆墩園區如期完工、如期開幕應沒有問題，但第5區策佈展整體進度及花博結束後，市府維護軟埤仔溪相關工程經費為多少？水利局長周廷彰說，花博結束後，針對汙水截流淨化系統維護管理，將由3年代操作約730萬元經費支應。

市議員邱素貞、曾朝榮表示，台中花博園區從原本一片荒蕪，到現在已經看到各項軟硬體建設逐漸完成，可感受到市府的用心。葫蘆墩公園透過花博盛會大改造，不僅花博期間會有美麗花卉，結束後也成市民休憩的好去處，更能促進豐原地區的觀光。

楊正中關心后里園區目前工程進度與「實支出」有所差異的原因為何？市府參事陳如昌解釋，目前廠商有部分工程尚未請款，但「實支出」已達7成，待整體完工後，將核實支付廠商剩餘款項，並無不符情形。

市議員到外埔園區視察，園區規畫以3R（減量、再利用、回收）及 3G（綠建築、綠能源、綠色運輸）理念與措施為出發點；配置露天水耕花園、戶外表演劇場、樂農館、智農館等。農業局長王俊雄說，該園區以農業為主，各場館展現農業技術與智慧，可如期完成試營運。

(中時 )