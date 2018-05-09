長女學生烘焙最髒的蛋糕 獻給最愛的媽媽

2018年05月09日 18:40 中時 曹婷婷

有些媽媽在自己臉書po炫耀文，也有學生透過邀約媽媽一起「變髒」，和媽媽破冰。（曹婷婷攝）

母親節絞盡腦汁要送什麼給媽媽嗎？長榮女中餐飲科學生改良傳統蛋糕，結合時下最夯的髒髒包概念，自己動手做「髒髒蛋糕」送給媽媽，有些媽媽在自己臉書po炫耀文，也有學生透過邀約媽媽一起「變髒」，和媽媽破冰。

長女餐飲科一年級學程主要以中餐及飲調教學為主軸，二年級開始安排麵包、餅乾、蛋糕等烘焙課程。溫馨五月到來，校方也利用烘焙課安排學生進行蛋糕烘焙，親手打造蛋糕，送給媽媽當母親節禮物。

蛋糕烘焙最難的部份在於抹面技巧，由於學生手藝未臻成熟，因此，課堂上安排做黑森林蛋糕，用巧克力蛋糕做底座，外層裹以白色鮮奶油抹面，最後再灑上巧克力刮屑，因能遮掩抹面不平整的瑕疵，做出來的蛋糕有模有樣，也能滿足學生的成就感。由於髒髒包風潮正盛，校方也鼓勵學生，運用髒髒包的元素，將傳統黑森林蛋糕改造成髒髒蛋糕。

學生們自行上網蒐集相關資訊及食材，底座蛋糕內餡加入巧克力醬，抹面的部份也用巧克力醬及巧克力奶油拉花，點綴出玫瑰花、康乃馨及愛心等溫馨圖案，最後再灑上可可粉，完成的作品，沒有繽紛的色彩，卻有髒髒醜醜的美感，校方為求有圖有真相，更徵求「最髒母子檔」照片，要求學生除了將蛋糕送給媽媽，還要附上母子一起吃蛋糕的照片，上傳長女臉書，吃得愈髒愈能展現母子親情。

校長蔡玉敏表示：各行各業都要掌握市場脈動與流行風潮，力求突破才能屹立不搖，所以學校在各科的教學上，也加強學生這方面的敏銳度及創意思考的訓練，貫徹務實致用的教育理念，讓學生懂得因應市場變化，求新求變。

(中時 )