這幾把茶壺 竟可買下帝寶！

專家告訴戴忠仁這一櫃紫砂壺市價可買一棟帝寶。(戴忠仁提供)

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中時電子報
綜合報導
紫砂大師顧景舟的雲肩三足鼎壺。(戴忠仁提供)
汪寅仙的提樑壺。(戴忠仁提供)
蔣蓉的荷花壺組。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁主持《國寶檔案》即將推出《當紫砂遇見台灣》專輯，當時採訪完畢後，戴忠仁回家泡茶時對他的茶壺非常小心翼翼的對待，因為他在採訪時發現，不過幾把當代紫砂茶壺的市價居然可以買一棟帝寶！

戴忠仁這次和他的團隊開拔到鶯歌的陶瓷博物館，因為那兒正進行「紫砂漫遊 聚焦台灣」的展覽，在眾多展示櫃中,戴忠仁發現有兩櫃所展示茶壺的作者名字比較耳熟，例如顧景舟、何道洪、吳培林、蔣蓉、汪寅仙等人，製作的年代從1940年代道1990年代，都是現當代作品。

沒想到當戴忠仁隨口請教專家「這一櫃茶壺值多少錢？」專家明確的說：「可以買一棟帝寶。」當下戴忠仁差點接不上話。後來戴忠仁再查資料，顧景舟一套松鼠葡萄茶具在北京拍賣時，一位大陸明星就以9200萬元人民幣（約台幣4億6000萬）買了下來。汪寅仙的茶壺在2014年拍了460萬人民幣(約新台幣2300萬)，蔣蓉的作品則有人民幣126萬成交價格(約新台幣六百萬元)，戴忠仁發現專家所言不假.。

戴忠仁表示，這些當代紫砂名家作品在1980年代至1990年代大量進到台灣市場，被台灣收藏家和愛茶人士所收藏，當時就曾經掀起紫砂史上首次最快速升值潮，直到近十來年又開始回流到中國大陸，價格更是高處不勝「舉」。

戴忠仁指出紫砂壺生產在宜興，但卻是台灣人把它「捧」紅的。這次展出的當代紫砂大師的作品都屬於台灣收藏家的收藏，展出期間甚至有已故宜興紫砂大師的後代專程到台灣鶯歌來拜觀展，可以想見台灣收藏家的實力。國寶檔案「當紫砂遇見台灣」專輯將在5月14日(周一)晚間11點人間衛視首播。

(中時電子報)

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