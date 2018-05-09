受過往大學法令影響 大量馬來西亞年輕人未登記成為選民

2018年05月09日 19:02 中時 季節

馬來西亞今日(9日)大選，但有大量年輕人因為現行與過往法規的限制影響，未能投票。

在中華民國，只要20歲年滿，沒有被褫奪公權，就自動享有投票權，可是在馬來西亞，民眾必須主動登記，才能取得選民資格，而且要登記滿6個月後才有權投票，而受過往大學法令影響，導致未登記成為選民的成年馬來西亞民眾中，以年輕人居多。

由於本次馬來西亞大選在2018年5月，所以民眾必須要在2017年底前登記才能成為選民具有投票權，據馬來西亞選舉委員會公布，多達380萬名合資格選民並未登記，來不及在這次選舉投票。其中有多達67%屬於21到30歲的青年。

英國廣播公司（BBC）8日報導指出，未登記民眾之中，之所以年輕人會占多數，跟過往的《1971年大專法令》（UUCA；馬來語簡寫AUKU）規定有關。全馬來西亞的公立高等院校都受到這部法令管制。

一直到2012年，這項法令其中一條條文禁止公立大學學生參與任何形式的政治活動。

雖然後來修法，允許學生參與由合法政黨組織的政治活動。問題是政黨以外的政治活動呢？

律師沙立佔（Syahredzan Johan）對BBC說：「千萬別搞錯……這些修正案的力度還遠遠不夠。」

他說：「法令允許學生參加政黨，但不包括大學校方認為『不利於大學利益』的組織。這是有限制的，並不民主。」沙立佔還補充說，這些組織可能包括一些基層團體，例如是呼籲選舉改革的「乾淨與公平選舉聯盟」（Bersih）。

因為這種規定，導致年輕人在大學時，不容易接觸政治，導致大批年輕人並未登記成為選民。

(中時 )