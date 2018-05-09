經濟蕭條 洪秀柱質疑花大錢買軍備 意義何在？

2018年05月09日 18:40 中時 王錦河

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖（右）以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人，國民黨前主席洪秀柱（前排左）南下高雄為黃柏霖等勝選者加油打氣，期許國民黨在年底選舉中贏得好成績。（王錦河攝）

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖（左）以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人，國民黨前主席洪秀柱（中）南下高雄為黃柏霖等勝選者加油打氣，黃柏霖請大陸友人書寫「真實善美」贈予洪秀柱。（王錦河攝）

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖（左）以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人，國民黨前主席洪秀柱（中）南下高雄為黃柏霖等勝選者加油打氣，受訪前洪秀柱流露開心笑容。（王錦河攝）

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖（右）以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人，國民黨前主席洪秀柱（前排左）南下高雄為黃柏霖等勝選者加油打氣，期許國民黨在年底選舉中贏得好成績。（王錦河攝）

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖（左）以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人，國民黨前主席洪秀柱（右）南下高雄為黃柏霖等勝選者加油打氣，令黃笑開懷。（王錦河攝）

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖（如圖）以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人。（王錦河攝）

國民黨前主席洪秀柱9日南下高雄為市議員黃柏霖等黨內參選人加油，針對9日將舉行的美台國防論壇，她說看到這麼多軍火商來搶食大餅令她感觸良多，洪認為台灣沒有軍備競賽的能力和本錢，台灣現在經濟狀況如此差，她質疑花這麼多錢買軍備有何意義？

洪秀柱表示，這麼多軍火商來台灣幹嘛？就是想搶食軍火大餅。她說兩岸關係不好，軍備的開銷就越大，兩岸關係若好，這些經費就能省下來用在需要關懷的台灣各階層，台灣現在景氣這麼差，她質疑花如此大錢買軍備意義何在？

洪秀柱話鋒一轉，現今南、北韓對峙，雙方都不談國家稱呼，卻能彼此見面會談，反觀蔡英文只講九二會談的事實，卻不提九二共識，兩岸如果沒有共識怎麼談？洪強調雙方得有一定的共識才能繼續對談。

國民黨9日公布高雄市三民區市議員民調初選結果，曾任市黨部主委的黃柏霖以52％過半支持率遙遙領先黨內參選人，國民黨前主席洪秀柱9日南下高雄為黃柏霖等勝選者加油打氣，在民進黨執政不力下，期許國民黨在2018縣市首長和縣市議員選舉贏得好成績。

長年耕耘高雄的黃柏霖表示，2014九合一選舉，高雄藍綠得票率為33：66，比例1：2，蔡英文上任2年來政績很差，他的服務團隊做的民調顯示，現今支持率藍綠拉近為45：55，他有信心國民黨能在今年底選舉拿下比往年更好的成績。

(中時 )