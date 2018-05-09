搭花博熱潮 警方推出石虎家族交通安全宣導

台中市警察局第三分局配合2018台中世界花卉博覽會的熱潮，推出「防制酒駕易拉展」創意宣導，由吉祥物虎爸、虎媽化身為Q版男警及女警。（馮惠宜攝）

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　台中市警察局第三分局配合2018台中世界花卉博覽會的熱潮，推出「防制酒駕易拉展」創意宣導，路邊抓酒駕秀出石虎家族創意看牌。（馮惠宜翻攝）

蛤，路口抓酒駕的竟然是石虎家族的虎爸、虎媽？！台中市警察局第三分局配合2018台中世界花卉博覽會的熱潮，特別推出「防制酒駕易拉展」創意宣導，由吉祥物虎爸、虎媽化身為Q版男警及女警，印有「酒後不開車」及「不改裝、不飆車」等字樣提醒市民，盼利用卡哇伊的石虎家族柔性勸導民眾安全是回家唯一的路。

石虎易拉展為台中南天宮與第三分局合作推出，台中南天宮贈予東、南區轄內各派出所相關宣傳品，以用於取締酒駕勤務及各項宣導場合，卡哇伊的設計讓警察伯伯也大呼驚奇，擺放於取締酒駕路檢點時，易成為吸睛焦點，易拉展上之反光條及可愛的設計可提醒駕駛人減速慢行，曾有小朋友頑皮地表示「有一些警察阿伯跟石虎爸爸一樣肚子都大大的」，似乎已經把警察同仁和石虎家族劃上等號。

第三分局分局長陳仕諺表示，利用花博石虎的可愛親和形象，可以吸引民眾注意，讓宣導效果加倍，同時配合警方強力執法，雙管齊下希望能將酒駕肇事率降到最低，同時呼籲民眾：警方取締酒駕不分日夜，切勿心存僥倖，害了自己，也害了家人。

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(中時 )

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