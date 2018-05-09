台南香科年壓軸 西港香13日千歲爺南巡暖身

2018年05月09日 18:53 中時 莊曜聰

有台灣第一香美譽的國定民俗西港香將於6月1日登場，建醮期間，信眾會將家中供奉的鯉魚旗神尊送回慶安宮鑑醮，有損壞者廟方也會協助整修，相當特別。（莊曜聰攝）

每年國曆4到6月台南市有著各式的廟會科儀，台南市政府今年整合主要香科廟宇推出2018台南香科年活動，邀民眾一起來體驗廟宇醮典的熱鬧氛圍，有台灣第一香美譽的國定民俗西港香6月將壓軸登場，慶安宮在5月13日則有千歲爺南巡活動，為西港香暖身，當天遶境區域將遍及台南市市區，14日還有象徵王船出航下水前的啟動儀式。

台南沿海地區的王船祭流傳已久，可追溯自明鄭時期，有相當有悠久的歷史，也是地方民眾重要的信仰，其中西港香的香科醮典從1784年開始，每3年舉辦一次，前13次由八份姑媽宮舉辦，後來才由慶安宮接手，醮典包含「南巡」、「請媽祖」以及一連3天的遶境，13日登場的就是南巡活動。

慶安宮總幹事方一峰表示，南巡活動有追本溯源、聯繫情誼等意義，參加的廟宇共有22間，出動包括宋江陣、牛犁歌、金獅陣、白鶴陣等24個大小文武陣頭，出巡前先前往佳里青龍宮迎請有「醫神」稱號的保生大帝，再請姑媽宮主神仙姑娘媽共同到台南府城隍廟謁祖，沿途與交陪境宮廟聯誼。

而西港香的燒王船祭典也是重頭戲，每屆香科都吸引大批信眾參與，南巡隔天也將舉行象徵新造王船的下水儀式，包含進水、出澳、豎桅及掛帆等步驟，值得一看，另外廟方也準備王船添載包供民眾添載，內有米、油、醋、豆、鹽、糖、柴等物品，祈求平安植福。

(中時 )