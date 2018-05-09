剛果再傳伊波拉疫情 已造成17死

伊波拉病毒的主要爆發地區是在中非，以剛果民主共和國為中心向西延伸。(圖/牛津大學)

友善列印
中時電子報

剛果民主共和國的衛生部官員證實，西北部地區已出現多起伊波拉病毒疫情(Ebola virus)，已造成至少17人死亡。

路透社報導，剛果的官員說「我國正面臨另一場爆發式的伊波拉出血熱疫情，雖然我們能依據以往經驗，快速處理這場災難，但這仍是一場國際公共衛生緊急事件。」

令人聞之色變的伊波拉病毒，會導致噁心、嘔吐、腹瀉、膚色改變、全身痠痛、體內出血、體外出血、發燒等症狀，稱為伊波拉出血。是在20世紀70年代，於剛果民主共和國東部的伊波拉河(Ebola River)上游採集到的樣本中發現病毒，就以此為名。從當時到現在，已爆發了9次疫情，最近一次重大疫情發生在2013年的西非，包括幾內亞、獅子山、賴比瑞亞分別爆發，感染了大約28,600人，導致11,300多人死亡。

不過，剛果民主共和國本身已經有多次應變經驗，以有效的隔離為手段，使剛果的死亡人大幅下降。

伊波拉病毒據信是通過蝙蝠傳播的，蝙蝠雖然身為宿主，卻不會產生症狀，形成麻煩的遠距離帶原者，然後部分食水果的蝙蝠把病毒留在水果上，要是猴子吃了水果就會染病，而人類進入叢林後，就可能與染病的猴子接觸，造成在人類社群中擴散。

此次疫期是在剛果民主共和國西北部比科羅鎮(Bikoro)附近的埃科科-因佩吉村(Ikoko Impenge)，當地衛生官員報告有21位村民有出血熱的症狀，其中有17人後來死亡。

在通報之後，世界衛生組織的醫療隊和無國界醫生被派往該地區，從可疑病例中抽取5個樣本，證實有2個樣本出現陽性反應。

由於比科羅鎮位在剛果河附近，是交通和商業的重要水道，因此衛生單位很擔心疫期向下游擴散，剛果民主共和國下游的國家是剛果共和國，影響人數超過1200萬人。

(中時電子報)

文章來源：Seventeen deaths reported in Congo as Ebola outbreak confirmed

受過往大學法令影響 大量馬來西… 金正恩首次上演飛機外交！專機內…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。