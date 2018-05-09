剛果再傳伊波拉疫情 已造成17死

2018年05月09日 18:43 中時電子報 江飛宇

剛果民主共和國的衛生部官員證實，西北部地區已出現多起伊波拉病毒疫情(Ebola virus)，已造成至少17人死亡。

路透社報導，剛果的官員說「我國正面臨另一場爆發式的伊波拉出血熱疫情，雖然我們能依據以往經驗，快速處理這場災難，但這仍是一場國際公共衛生緊急事件。」

令人聞之色變的伊波拉病毒，會導致噁心、嘔吐、腹瀉、膚色改變、全身痠痛、體內出血、體外出血、發燒等症狀，稱為伊波拉出血。是在20世紀70年代，於剛果民主共和國東部的伊波拉河(Ebola River)上游採集到的樣本中發現病毒，就以此為名。從當時到現在，已爆發了9次疫情，最近一次重大疫情發生在2013年的西非，包括幾內亞、獅子山、賴比瑞亞分別爆發，感染了大約28,600人，導致11,300多人死亡。

不過，剛果民主共和國本身已經有多次應變經驗，以有效的隔離為手段，使剛果的死亡人大幅下降。

伊波拉病毒據信是通過蝙蝠傳播的，蝙蝠雖然身為宿主，卻不會產生症狀，形成麻煩的遠距離帶原者，然後部分食水果的蝙蝠把病毒留在水果上，要是猴子吃了水果就會染病，而人類進入叢林後，就可能與染病的猴子接觸，造成在人類社群中擴散。

此次疫期是在剛果民主共和國西北部比科羅鎮(Bikoro)附近的埃科科-因佩吉村(Ikoko Impenge)，當地衛生官員報告有21位村民有出血熱的症狀，其中有17人後來死亡。

在通報之後，世界衛生組織的醫療隊和無國界醫生被派往該地區，從可疑病例中抽取5個樣本，證實有2個樣本出現陽性反應。

由於比科羅鎮位在剛果河附近，是交通和商業的重要水道，因此衛生單位很擔心疫期向下游擴散，剛果民主共和國下游的國家是剛果共和國，影響人數超過1200萬人。

(中時電子報)