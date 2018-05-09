伊林璀璨之星活動起跑 陳婉若領軍旗下藝人總動員

施柏宇（左起）、鄭雅勻、蔡淑臻、陳婉若、noovy一起出席璀璨之星起跑活動記者會。（粘耿豪攝）

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noovy是璀璨之星第三屆選秀出來的團體。（粘耿豪攝）

2018「第7屆Eelin Star璀璨之星」報名起跑，今（9日）舉行記者會，伊林娛樂總經理陳婉若、旗下藝人蔡淑臻、林嘉綺、王麗雅、王尹平、王思偉、吳品萱、連潔、余秉諺、夏如芝、林利霏、張雁名、孫綻、李懿、安妮、隋玲、梅賢治等人也到場共襄盛舉。

陳婉若表示，璀璨之星邁入第七屆，「去年開始有辦比賽的單位，今年都沒辦了。」她說伊林有個圓夢舞台讓更多年輕人能夠發揮夢想，「不要害怕追逐夢想，把興趣成為職業，就是最幸運也是最幸福的事情。」她透露，noovy、鄭雅勻、施柏宇都是璀璨出身，其中施柏宇當年還是媽媽幫他報名選秀比賽，她說：「璀璨比賽時，noovy是獨立的個體，經過培訓才成為一個Team，還在日本出道巡演；雅勻是麗寶形象大使，比賽過程中非常賣力，甜美的笑容我都還記得，她的特質跟努力讓她成為了一個很厲害的YouTuber。而施柏宇當初雖然是報名男模，但公司後來發現他也擁有某些演員特質，因此培育他演戲。」

noovy是璀璨之星第三屆選秀出來的團體，4位團員當初參選時都是獨立個體，平均年齡15、6歲，因為有勇氣參與這比賽，才有今天的成績。她說，剛選上時4位團員都不會彈吉他，也不會唱歌，經過公司的培育，再與日本索尼合作，不但在日本巡演、發片，才有一點點成績。團員Shawn也透露，自己國中時期非常叛逆，「不愛讀書也很少去學校，國三畢業時朋友問我要不要去參加璀璨之星，朋友在海選就被刷掉，我則一路拼到最後，找到自己的興趣，認識了我的團員，可以在日本出道、發片，今天又能站上璀璨舞台表演，一切都覺得很不可思議。」他說，能有今天的成績，都要感謝朋友找他參加選秀，才沒有誤入歧途。

人氣網紅YouTuber鄭雅勻分享，自己小學6年級在美國讀書時常與同學都一起玩化妝品，玩了11年的時間，但當年報名璀璨憑著跳舞能力脫穎而出，選上後她將舞蹈技巧、舞台上經驗，以及配合自己喜歡的化妝興趣，再透過新媒體、直播拍影片、出書才有今天的成就，成為「新生代YouTuber」達人。

安妮剛加入伊林家族，第一次出席選秀活動感到很興奮，讓她忍不住說：「明年一定要弄漂亮一樣，像公主一樣。」雖然沒有參加過選秀，但她以自己在台闖蕩演藝圈為例表示，「我不但可以當模特兒，還會做菜、講中文、也會主持。」所以她歡迎有才華的外國人都可以來報名。

本屆報名除既有的「模特兒組」、「演藝組」外，更新增「花漾少男少女組」年齡12-20歲，不限身高、性別，男女皆可以報名。總冠軍獨獲中華航空亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張。網路報名5月9日起至7月6日止。

(中時 )

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