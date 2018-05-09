金正恩首次上演飛機外交！專機內裝罕曝光

2018年05月09日 18:42 中時電子報 蔡萱

北韓最高領導人金正恩7日再次密訪中國大連，與中國國家主席習近平見面，有別於上一次坐專屬列車抵達被經，金正恩此次通過空路往返大連和平壤，這也是金正恩自2012年接任以來，首次搭機到外國進行外交訪問，而且這次也讓外界看到了即將到來的川金會將會在海外舉行的可能。

金正恩這次攜手妹妹金與正搭專機「蒼鷹1號」（Chammae-1）前往中國展現「飛機外交」，北韓官方媒體也罕見地放出專機內部的照片，只見金正恩坐在看似功能齊全可以辦公、裝潢雅致的機艙內和窗外揮手。除此之外，也有金正恩走下飛機和迎接的中國官員握手的照片。

金正恩的專機北韓國家航空公司高麗航空（Air Koryo）1995年製造的俄製伊留申-62機型（Ilyushin IL-62），該款飛機可搭載乘客200人，於1963年首次飛行時，是當時世界上最大的噴射客機。其最大航程約為6600公里，但目前高麗航空沒有在飛行長途國際航班，現在都飛不超過1000公里的北京、上海、瀋陽和俄羅斯海參威等城市。

金正恩下機和迎接的中國官員見面。(圖/朝中社)

金正恩攜妹金與正和習近平見面。(圖/朝中社)

自從川普與金正恩要碰面的消息傳出後，外界都在關注這場世紀會談會在哪裡舉辦，然而不少專家紛紛表示，金正恩的專機過於老舊，可能無法飛到海外其他國家，再加上金正恩注重維安，會面地點恐怕只能被侷限在火車、汽車可以抵達國家，包括蒙古、兩韓交界的板門店等地。

其中南北軍事分界線上的板門店也因為川普親自喊話可以考慮此地，而成為作預期最熱門的地點，但此次金正恩在川金會前先行搭機出訪中國，也讓外界認為將選擇第三國新加坡的呼聲增加，畢竟金正恩如果通過鐵路出訪，將跨越多個國家，維安負擔不小。

金正恩過去也透過官媒曝光過在國內搭機訪問的照片。(圖/朝中社)

其實不同於父親金正日，金正恩對於搭乘飛機顯得更加的毫不猶豫，他不儘多次公布在國內出訪搭機的照片，甚至曾與一名機師一起駕駛小飛機。至於金正日則是擔心安全問題，所以偏愛乘坐專屬列車出行。金正日過去訪問中國和俄羅斯，也都是專屬列車出行，而沒有選擇飛機。

(中時電子報)