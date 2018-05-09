台南將軍港 2條藍色公路往來澎湖

2018年05月09日 18:53 中時 莊曜聰

台南市將軍漁港與澎湖間的2條客運航線正式營運，除原先南方四島的東吉島航線外，往返澎湖龍門港的客輪也正式營運載客，並搭上花火節，成為遊客前往澎湖的新選擇，台南與澎湖間也多了2條藍色公路。

將軍漁港原先定位為遠洋漁業基地，但漁業資源日益匱乏，目前逐漸朝觀光休閒漁港轉型，希望能帶動沿海觀光，也為地方帶來發展機會。

台南市漁港及近海管理所指出，原本漁港就有詠傑海運經營的將軍-東吉路線，前往澎湖縣的南方四島，近年因國家公園的設立，當地的自然資源及風光也成為新興景點，而中斷多年的台南直達澎湖本島的客輪航線，也在4月正式啟航。

台南市漁港及近海管理所表示，業者興蘭海運在去年6月申請試航，並以包船方式來往台澎兩地，經評估後提出申請，4月啟航也正好趕上澎湖花火節的旺季旅遊，新增的「夏威夷7號、8號」兩艘客輪，載客數近300名，航行時間約70分鐘，除將軍-龍門航線外，業者也規畫將軍-東吉-七美-馬公的航線，讓遊客有更多選擇。

目前興蘭海運的「夏威夷7號、8號」天天可開船，詠傑海運的「東吉福氣號」則在每個星期三、六各有一個班次，在固定班次外，「東吉福氣號」滿40人即可開船，「夏威夷7號、8號」則滿20人就能開船。

(中時 )