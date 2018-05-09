夏季輕量鞋新登場！日式極簡、街頭率性透氣好穿

2018年05月09日 18:54 中時 吳奕萱

UNDER ARMOUR全新鞋款 「UA SpeedForm Slingshot 2」，結合街頭風格，4280元。

炎炎夏季到來，最需要入手一雙輕量又透氣有型的新鞋款，無論平日休閒穿搭，或跑步運動都適用。Onitsuka Tiger攜手大中華區品牌代言人李宇春，推出日式極簡風KONBU系列，在炎炎夏日掀起低調極簡主義的復古清風，售價2500元起。全新KONBU系列鞋面，採用日本製造的高密度尼龍布料，來自日本高科技紡織布料開發公司小松精練（KOMATSU SEIREN），此尼龍材質在染色後，呈現特殊的仿舊感，硬度如同曬乾後的昆布般，具有防潑水功能，提升了輕量性與耐磨性，滿足夏日穿脫容易等需求。

UNDER ARMOUR受街頭文化啟發，全新鞋款 「UA SpeedForm Slingshot 2」，結合街頭風格，以運動機能為基底，輕盈貼合的鞋身與中底，打造不凡腳感。該款以彈弓發射時，迅捷優美的弧線打造鞋型，鞋身以針織技術排列整齊的凹凸設計，如街頭的人孔蓋造型，低調中帶有街頭風格，更融入鐵欄杆、紋身等象徵性街頭元素。搭配Threadbonre針織鞋面，打造出無車縫、全面貼合的舒適鞋面，降低奔跑時足部的摩擦，售價4280元。

(中時 )