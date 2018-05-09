東興國小遊樂設施老舊 林佳龍允諾補助經費

2018年05月09日 18:57 中時 黃國峰

台中市長林佳龍（右一）9日在東興國小校長蕭俊勇（中）等人陪同下，查看東興國小的跑道，允諾補助經費修繕。（黃國峰攝）

中市南屯區東興國小跑道和遊戲器材區的地坪及安全地墊毀損，學童在上面跑跳，險象環生，台中市長林佳龍9日前往視察，允諾補助學校修繕經費，還學童一個安全優質的學習環境。

台中市長林佳龍9日在東興國小校長蕭俊勇、教育局長彭富源、南屯區長程泰源、市議員張耀中、何文海等人陪同下，查看了學校的遊戲設施及跑道等，校長蕭俊勇一一指出遊戲設施哪個部分是釘了又釘，操場跑道裂縫補了又補等。

林佳龍表示，東興國小是我戶籍、投票之所在，因此之前情況也略知，由於東興國小遊戲器材區的地墊、遊戲設施、操場跑道等有破舊、裂縫等情形，市府一定會幫忙更新整建。教育局一直很關心各學校操場、遊樂設施的安全狀況，因此推動三年1億5,000萬元的操場整建計畫，遊戲設施過去也都是罐頭式的塑膠設施，因此也積極改善汰換塑膠遊具，要讓孩子有個快樂安全的運動環境。

教育局指出，東興國小創校於民國79年，學生人數目前有1,277名。由於學生人數眾多，現有校內設施也使用久遠，跑道地坪及遊戲區安全地墊、遊戲器材都有毀損情況，市府將補助學校350萬元修繕經費，讓孩子有個安全的運動環境。

(中時 )