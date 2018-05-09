東興國小遊樂設施老舊 林佳龍允諾補助經費

台中市長林佳龍（中）9日在東興國小校長蕭俊勇（左二）等人陪同下，查看東興國小的遊戲設施，允諾補助經費修繕。（黃國峰攝）

友善列印
中時
台中市長林佳龍（右一）9日在東興國小校長蕭俊勇（中）等人陪同下，查看東興國小的跑道，允諾補助經費修繕。（黃國峰攝）

中市南屯區東興國小跑道和遊戲器材區的地坪及安全地墊毀損，學童在上面跑跳，險象環生，台中市長林佳龍9日前往視察，允諾補助學校修繕經費，還學童一個安全優質的學習環境。

台中市長林佳龍9日在東興國小校長蕭俊勇、教育局長彭富源、南屯區長程泰源、市議員張耀中、何文海等人陪同下，查看了學校的遊戲設施及跑道等，校長蕭俊勇一一指出遊戲設施哪個部分是釘了又釘，操場跑道裂縫補了又補等。

林佳龍表示，東興國小是我戶籍、投票之所在，因此之前情況也略知，由於東興國小遊戲器材區的地墊、遊戲設施、操場跑道等有破舊、裂縫等情形，市府一定會幫忙更新整建。教育局一直很關心各學校操場、遊樂設施的安全狀況，因此推動三年1億5,000萬元的操場整建計畫，遊戲設施過去也都是罐頭式的塑膠設施，因此也積極改善汰換塑膠遊具，要讓孩子有個快樂安全的運動環境。

教育局指出，東興國小創校於民國79年，學生人數目前有1,277名。由於學生人數眾多，現有校內設施也使用久遠，跑道地坪及遊戲區安全地墊、遊戲器材都有毀損情況，市府將補助學校350萬元修繕經費，讓孩子有個安全的運動環境。

(中時 )

夏季輕量鞋新登場！日式極簡、街… 迪士尼公主坐鎮 DHC限定版搶翻天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。