俄國閱兵秀肌肉，逾1萬名軍人參加

2018年05月09日 20:09 中時 蔡致仁

俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行紀念衛國戰爭勝利73周年閱兵大典，逾1.3萬名軍人、150多件武器裝備和75架飛機參加。

73年前的今天，蘇聯軍民經過4年浴血奮戰取得了反法西斯戰爭的勝利。在二戰結束後的幾十年時間裡，絕大多數衛國戰爭勝利日，莫斯科紅場上都會舉行盛大的閱兵儀式。

俄國防部表示，參加此次閱兵的所有武器系統都在俄軍服役或正在試用，絕大部分新型武器裝備都在敘利亞經過實戰檢驗。

俄新社6日報導指出，今年紅場閱兵的規模比去年要大，內容包括步兵方陣、技術裝備方隊以及空中飛行方隊，塞瓦斯托波爾納希莫夫海軍學校、斯摩棱斯克陸軍防空軍事學院以及俄羅斯國家近衛軍莫斯科總統學校這三所學校的學生將首次參加。

與往年相比，今年閱兵增添不少新面孔，特別是大量於敘利亞前線參戰的部隊和裝備回歸祖國，接受「戰鬥民族」的檢閱。

俄羅斯6日在紅場舉行總彩排時，共展示150多件軍事裝備，其中包括標誌性裝備：T-34坦克，它將行駛在整個技術裝備方隊的最前方，另外就是閱兵的常客各種型號的戰車和飛彈。除此之外，本次閱兵還首次展示包括「終結者」新型坦克支援戰車、「道爾M2」防空飛彈系統，新型無人機和以及巡邏裝甲車在內的新式裝備。

(中時 )