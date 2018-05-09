勞動部「多元就業方案」受理申請 攜手民間團體開創新契機

2018年05月09日 18:59 中時 吳江泉

在培力就業計畫下，高雄寶來人文協會獲得「105年度國家永續發展獎」。（吳江泉翻攝）

勞動部多元就業開發方案自即日起受理申請至107年8月10日止，勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，「多元就業方案」與「培力就業計畫」是勞動部與民間團體攜手合作促進地方發展，藉由引導失業者參與計畫，強化民間團體體質，也協助弱勢求職者重建工作信心。

高雄市超越巔峰關懷協會透過多元就業開發方案，集結癲癇病友成立「閃電包子舖」，在勞動部協助與指導下，從最初的確定營運目標、調整配方及導入製程管理到自有品牌建立，開發數十種口味的包子更創造出日賣800顆以上的佳績，回購率也持續成長，共創協會與病友雙贏。

擔任閃電包子舖的專案經理蕭俊澤說，勞動部多元方案4年多來的協助，讓「閃電包子舖」業績穩定成長，增加病友就業機會，目前協助癲癇病友約70人次就業機會，提升製作手工包子的專業技術，並進一步協助規畫分店，增加病友及家屬的就業率，重拾大家就業創業的自信心。

因培力就業計畫協助而榮獲「105年度國家永續發展獎」、「2018台灣城鎮品牌獎」等多項大獎肯定，高雄寶來人文協會自八八風災後，於101年度運用勞動部的培力就業計畫，該協會在社區培力、共學及藝術據點多角度的建構下，以自然建築工法建置「檨仔腳文化共享空間」，成為安定居民災後不安情緒的場所，結合地方薈萃多元豐富的元素，發展出陶藝、農事體驗 (金煌芒果採摘與催熟)、手作植物染等技術，結合觀光旅遊，培養居民第二專長，除解決災後失業問題，長期扎根後開花結果。

寶來人文協會執行勞動部培力計畫的專案管理人李婉玲說，協會能獲得「105年度國家永續發展獎」、「2018台灣城鎮品牌獎」等殊榮，特別要感謝勞動部高屏澎東分署培力計畫多年來的陪伴與協助，讓協會能逐步培養在地人才，創造出永續傳承、在地共享的新生活。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助有意申辦的民間團體更瞭解本方案相關資訊，高屏澎東分署預訂於5月到7月之間辦理計畫撰寫暨提案說明會，歡迎高雄、屏東、澎湖及台東地區的民間團體踴躍報名參加，相關資訊請逕至勞動部勞動力發展署高屏澎東分署官網查詢。

(中時 )