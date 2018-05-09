參與公共事務 推動《走讀府城》慈濟高中吳宗原獲教育部杏壇芬芳獎

慈濟高中吳宗原獲得教育部杏壇芬芳獎。(曹婷婷翻攝）

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「教育應與在地連結，要能感動學生，教學才會成功！」教學過程不斷告訴學生務必仔細觀察、大量閱讀，「書」未必是實體紙本，反倒是走出教室去思考，一切都會很不一樣，慈濟高中老師吳宗原將公民素養落實生活，不只在校園教導學生，也延伸到與其他民間團體交流互動，推動《走讀府城》，繼得到台南市SUPER教師獎後，再獲教育部杏壇芬芳獎。

吳宗原為了推動《走讀府城》課程，常利用課餘或假日，揹著相機穿梭在各人文地景、廟宇與古蹟之間，也曾在古厝外守候多時，只為了跟屋主確認老房子故事，還因此被誤認為房仲業者或宵小，遭屋主驅趕。有時為了取得適當角度及畫面，清晨一大早5點或深夜2點得趕到現場，甚至得進到少有人煙的古墓堆或清朝古厝中，付出的心力遠超過一般教師。

以「專心於本業，才會專業」來自我期許的吳宗原說，希望把握時間多加學習，也期望能在生活實踐教育理念，因此積極投入公共事務，參與社區發展，與社會對話。近年，擔任社區主委，將公民素養落實在生活中，不只在校園內教導學生，也能在社區中引導住戶，延伸到與其他民間團體交流互動，連結《走讀府城》，建構學校、社區、社會為同心圓的網絡，關懷在地文化。

慈濟高中校長張經昆表示，宗原老師自學取得60餘項證照，難能可貴的是不藏私，願意分享專業，積極參與公共事務，獲聘擔任台南市政府及教育部多項委員，專業性及代表性備受肯定，且在課務繁忙之下，主責處理教師視為畏途的性平事件、校園霸凌、不適任教師等案件之調查達20餘件，屢屢沒有任何報酬，過程中還會遇到不理性當事人謾罵、威脅、尖銳言詞、冷漠態度等，皆非一般教師能承受，在限期結案巨大壓力下，仍戮力圓滿完成任務，任勞任怨，榮獲107年度教育部杏壇芬芳獎，實至名歸。

(中時 )

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