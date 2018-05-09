音樂劇《再會吧！北投》 吳念真、陳明章聯手說故事

2018年05月09日 19:07 中時 趙靜瑜

「北投愛情故事太多，我想為我的故鄉寫一齣音樂劇。」陳明章醞釀七、八年，兩年前終於和綠光劇團連結，還邀請到吳念真擔任編劇跟導演，「我有說不出的感謝。」兩人從《戀戀風塵》之後就沒有再合作，相隔31年，兩位歐吉桑一個用音樂，一個用文字一起說北投的故事。

以北投溫泉旅館興衰作背景，行政院文化獎得主吳念真投入編導《再會吧！北投》，音樂劇，劇中放入陳明章多首膾炙人口《流浪到淡水》、《伊是咱的寶貝》等歌曲，也有新創，希望能夠吸引更多人欣賞台灣之美。

吳念真說，再會有道別，也有重逢的意涵，希望百年北投的璀燦之美，能夠重新被世人欣賞。

《再會吧！北投》音樂劇日前開賣，七場已經賣掉九千張，這讓劇本還在難產的吳念真非常焦慮，「沒有人買票，我還壓力不會那麼大：賣成這樣，我很擔心綠光需要準備退票機制。」吳念真說，「再會吧！北投」的「再會」對他而言，是向過去告別，但也會有新的面貌，「我希望劇裡面不只懷舊，也要給年輕人有更多的啟發。」

陳明章說，北投等於是台灣人文薈萃之處，因為溫泉，總有煙霧瀰漫，「我在這裡長大，非常美。」陳明章說，「這齣音樂劇希望可以發展成定目劇，讓大家想到北投，都有音樂可以聽，有酒家菜可以吃，願意一來再來。」

綠光劇團音樂劇《再會吧！北投》將於7月21日起在台北國家劇院首演，之後將在台中國家歌劇院以及高雄至德堂演出。

(中時 )