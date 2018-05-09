打70針痛到肌肉會跳動！蔡淑臻：運動員打了會尖叫！

蔡淑臻出席璀璨之星報名起跑活動。（伊林娛樂提供）

友善列印
中時
蔡淑臻出席璀璨之星報名起跑活動。（粘耿豪攝）
第7屆璀璨之星報名起跑，伊林娛樂總動員。（粘耿豪攝）

蔡淑臻這兩年深受膝蓋舊傷及嚴重肌筋膜疼痛症候群所苦，她9日敬業硬撐、再度踩上高跟鞋，出席第7屆伊林璀璨之星報名起跑記者會。她透露，近來除了固定整脊，也採用「激痛點注射療法」，至今全身已打6、70針，靠著「中西合璧、雙管齊下」，傷勢已經好很多了，已經吃老本1年多的她六月將復工拍戲，接戲的重要前提是：「確定不用跑！」

她這一年多因為膝蓋舊傷、髖關節疼痛等問題備受煎熬，後來又因傷久未活動，造成足底筋膜萎縮，連生活起居都困難重重，蹲下就站不起來，所以如果在外上廁所就只能上殘障廁所，當然也無法做「亞洲蹲」。不過她說，最近已經發現全身肌肉都這麼緊的問題，出在之前她過度練壺鈴導致腹部肌肉緊繃太久，這兩個月靠著「激痛點注射」，在全身各處痛點打進微量的類固醇、消炎藥，配合整脊已經舒緩不少，不過打針時打到痛點肌肉會跳動，「醫生說，這種痛，是運動員都會尖叫的痛」。

熱愛健身的她因傷不能運動，因此經常沮喪，也難免自怨自艾肌肉變鬆弛、變胖，男友李沛旭除了貼心陪伴，還安慰她說在他身邊她永遠都不算胖，並說至少還有胖10公斤的空間，她苦笑著說：「這是要讓我繼續沈淪下去，這樣對嗎？所以我都不要聽！」但她也坦言，其實體重目前57公斤，只比先前重了2公斤，「但兩公斤都是肥肉！」

這兩年她因傷停工，身心都受了不少折磨，但這卻讓她學會珍惜，「本來很覺得很平常的東西，對健康的人輕而易舉的事，後來都做不到，當又重新找回來時，就會特別的珍惜！」此外，她也開始對有殘疾的人特別有同理心，每次排隊等看醫生時，都會難過地心想：「這些人的處境都跟我一樣！」很能感同身受。

(中時 )

伊林璀璨之星活動起跑 陳婉若領… 施柏宇腳踝韌帶斷掉！需休養6周

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。