小資族省錢秘笈！初夏入住5星級酒店5000元有找

2018年05月09日 19:11 中時 徐力剛

新加坡「邁克爾飯店」客房寬敞舒適。（圖片提供／Hotels.com）

在邁克爾飯店泳池享受美好假期。（圖片提供／Hotels.com）

「濟州島海濱華美達廣場飯店」泳池大片玻璃窗設計，室內採光充足。（圖片提供／Hotels.com）

在「千島湖溫馨島浙旅度假酒店」欣賞湖畔美景。（圖片提供／Hotels.com）

「天空之城大飯店」位於奧克蘭市中心，舒適客房讓旅人放鬆身心。（圖片提供／Hotels.com）

初夏旅遊旺季即將到來，5星級飯店高房價卻一房難求，小資族想犒賞自己辛勞工作，又想節省荷包，全球旅遊訂房網站Hotels.com推出「初夏樂促銷」專案，推薦入住5間亞太區5星酒店，每晚台幣5000元有找。

想抒發身心壓力，熱帶島國東南亞是個好選擇，印尼南部「峇里島康萊德度假村」坐落庫塔海灘旁，地理位置極佳，海景房陽台可盡攬蔚藍海洋風光，午後可在Beachwalk商場放肆血拼，或前往街邊庫塔藝術市集尋寶，特色紀念品一網打盡，飯店住宿每晚平均房價3029元起。

距離台灣約4個半小時飛行時間的新加坡，地處交通要衝造就多元種族薈萃，位於聖淘沙的「邁克爾飯店」以舒適客房體驗著稱，入住飯店每晚平均房價4833元起。酒店鄰近新加坡最大聖淘沙魚尾獅塔，高度達37公尺，旅客可搭乘電梯前往塔頂一覽風光，市內小印度區、牛車水等景點保留當地文化特色。

韓國人奉為蜜月勝地濟州島，自然景觀豐富多元，喜愛水上活動旅客可體驗「海底漫步/Seawalker」樂趣，在專業潛水人員指導下，享受海底奇幻世界之美;家庭旅客可前往世界10大海洋博物館Aqua planet水族館，度過難得午後時光，共享天倫之樂。晚間夜宿「濟州島海濱華美達廣場飯店」，清晨陽光灑落室內，打開落地窗絕美海景圍繞，讓人久久不能忘懷，飯店每晚平均房價3072元起。

大陸江南為知名水鄉，杭州特色千島湖區與黃山尖的壯闊景色，吸引無數旅人爭相前往，除水上觀光外，可在千島湖馬術公園體驗騎馬樂趣;歷史悠久的靈隱寺，以其獨特氛圍與傳奇故事，讓世人記憶猶新。入住「千島湖溫馨島浙旅度假酒店」，由不同角度欣賞湖畔美景，為一天畫上完美句點，酒店每晚入住1786元起。

南半球紐西蘭北島地區，奧克蘭博物館位於奧克蘭中央公園中心，館藏豐富太平洋列島文物及文化展覽，現場更帶來傳統毛利人舞蹈表演，旅客可登上天空之塔，鳥瞰城市夜間風光。市中心的「天空之城大飯店」每晚房價僅3796元起。

(中時 )