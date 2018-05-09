為媽媽打氣！咖啡、冰品業者也搶節慶商機

2018年05月09日 19:12 中時 馮惠宜

寶格冰淇淋母親節推出季節限定皇冠套餐，也準備皇冠、多樣拍照小道具，讓媽媽和寶貝們都能開心裝扮留影。（馮惠宜攝）

母親節將至，不只餐飲業、烘焙業要搶這波聚餐商機，咖啡業、冰品業者也不放過這波感恩商機，有的仿傚百貨公司買千送百優惠，還打出寵愛媽媽的17種方式，更有冰淇淋業者推出期間限定「皇冠套餐」參與店面活動，還贈兩杯外帶杯冰淇淋。

農歷年後到中秋節前，母親節被視為是僅次於年節、中秋節的送禮第三旺季，今年因國內景氣受到股匯市雙跌的影響，不但百貨珠寶、精品上緊發條狂辦VIP鑑賞會，連鎖咖啡業者也在夏季淡季來臨前抓緊母親節商機推出買2千送2百的超殺優惠。

近年主打藝伎咖啡的歐克佬咖啡農場母親節推出「寵愛媽咪的17種方式」推出17種優惠組合，以最低原價4折優惠回饋消費者，更祭出全館單筆消費滿2000元送200元的超殺優惠，另外加碼再推出巴拿馬蕾莉達莊園莊園主特別保留給歐客佬的藝伎典藏系列禮盒套組。

另，以「無負擔的甜點享用」為信念的寶格冰淇淋，母親節推出季節限定皇冠套餐，包含「珍藏華爾滋」、「午茶鬆餅組」、「香濃起士套組」與「輕嚐甜蜜套組」四樣餐點，凡五月底前攜伴母親入店，點「皇冠套餐」並參與店面活動，即贈冰淇淋外帶杯兩杯。

且除了美食享用之外，寶格冰淇淋也準備皇冠、多樣拍照小道具，讓每位「寶媽」、「小寶」們都能開心裝扮，在一年一次特別的日子留下美好紀念。

(中時 )