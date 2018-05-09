照服員苦盡甘來 盼分享故事鼓勵逆境

照顧服務員葉雅慈在2015年獲得優良居家服務照顧服務員資深敬業獎，也就是蒲公英獎。（賴佑維翻攝）

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中時

照顧服務員葉雅慈照顧罹癌丈夫、一度叛逆的女兒以及年幼的姪子，為了多賺點錢，甚至每個月工時長達300小時，也得過照服員的蒲公英獎，如今女兒已經出社會工作，總算苦盡甘來，她說，那時候雖然很疲憊，但為了家庭，再苦再累都不怕。

葉雅慈一家從921大地震後，搬到桃園工作，2008年時，5歲大的姪子因受到父母家暴而由社會局安置，葉雅慈不忍姪子在育幼院成長，因此將姪子接回照顧。結果1年後發現丈夫罹患口腔癌，家庭經濟頓時失衡。

除了家庭經濟、照顧丈夫，當時就讀國中的2女兒值叛逆期，還一度蹺家，夫妻倆還常常半夜到處找女兒。2009年開始桃園家扶中心開始提供孩子認養費的幫助，2女兒也開始感受到父母的愛，逐漸成為貼心的孩子。

葉雅慈說，有一次2女兒說肚子餓了，帶她去市場買食物時，女兒得知家裡只剩50元後，最後只是跟媽媽繞了市場一大圈，選擇不要把這最後的50元花掉。

為了撐起家計，葉雅慈在2010年參加照顧服務員培訓並順利取得證照，開始從事長期照顧服務，每天從早上6時到晚上8石材下班，2015年獲得優良居家服務照顧服務員資深敬業獎，也就是蒲公英獎。

如今2女兒大學畢業，葉雅慈工作收入也已能穩定負擔家庭生活，她們一家在今年將欣然迎接終止扶助、家庭自立的生活，她說，希望用自己苦盡甘來的故事鼓勵仍在逆境中的家庭面對困境能以不屈不撓、正面思考的方式帶領家庭走向自立的人生。

(中時 )

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