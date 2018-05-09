最貪芝麻官改判無罪 檢方批判決「標新立異」

前汐止區公所民政科視導王玉升因索賄4000萬一審判決有期徒刑13年，高院認沒有對價關係改判無罪。（報系資料照）

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檢舉前汐止市市長黃建清貪汙、被稱為肅貪女英雄王玉升，勾結土地掮客李昌諭以及祭祀公業管理人蔡宏昇索賄2億元，再利用職務發出派下員證明，讓建商能順利取得土地。士林地院判王女13年、李男20年半、蔡男6年，高院今逆轉改判3人無罪。一審法院表示，如果依高院的見解，那黃建清案是同一塊土地、同一批人，歷審都認為有罪又該怎麼解釋，檢方則批評高院無罪判決「標新立異」。

爭議土地位在汐止火車站附近1400坪，現由建商蓋成豪宅，2007年時任汐止市公所民政課視導王玉升認為是神明會，但前市長黃建清因收賄，認定土地是「保儀大夫祭祀公業」所有，2010年王回任汐止區公所，發給蔡等13名管理人派下員證明，土地得以用6億多元賣給建設公司。高院判決認為，王只是延續前一任課員的行政處分，並無違法。

另外，高院法官認為，王玉升介紹朋友買賣土地，縱使有違背公務員服務法等規定，應接受行政處分，約定事後收受4000萬的佣金，與派下員證明並無對價關係。

但一審院、檢認為，王女明知道土地是祭祀公業而非神明會所有，王更檢舉前市長貪汙，自己在2007年與張漢民交接時，特別交代土地管理人屬「神明會」，卻自己回任民政科視導後，發給祭祀公業派下員證明，並非延續上一任的行政處分。

另外，原審法官認為，高院認為是王索取的費用是佣金，那麼黃建清案是同一塊土地、同一批人所為，歷審都被判決有罪，又該用什麼標準來看。而士林地檢署對判決結果表示遺憾，有檢察官認為：「高院的見解把一審法官當作白痴嗎？根本就是標新立異。」

(中時 )

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