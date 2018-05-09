石原聰美新戀人不是我! 同名社長： ( ´-`) .｡oO

《週刊文春》周刊爆石原聰美與IT社長秘遊沖繩。（取材自《週刊文春》官網）

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時報周刊
溫博鈞
《週刊文春》拍攝到在機場的石原聰美（右）與IT社長前田裕二。（取材自《週刊文春》官網）

號稱「文春炮」、讓藝人聞風色變的《週刊文春》周刊再出擊，直擊長期傳與山下智久交往甚至一度論及婚嫁的演員石原聰美，與小她一歲的31歲IT企業社長、偶像直播網站「SHOWROOM」前田裕二社長在4月22日一同甜蜜遊沖繩，並與今年2月與小模赴海外旅行的山下智久已分手。

今年開始加強網路影像報導的《週刊文春》還特別推出預告影片，在9日清晨日本時間5點播出付費完整版影片，兩人的行蹤被該周刊完全掌握，不僅到高級燒肉店品嚐石垣島高級牛肉，還搭乘川平灣可觀覽海底的觀光遊艇，並下榻在竹富島的高級渡假飯店，兩人還共騎一部單車，石原聰美在照片中洋溢著幸福的笑容。

前田裕二社長在業界頗有名氣，20幾歲就將網站事業推向高峰，還曾出書《人生的勝算》分享自己的成功歷程。和石原聰美兩人的沖繩秘遊曝光後，IT業界社長們紛紛在推特上表示「同樣是IT業界社長，為什麼人家把得到石原聰美？」等感嘆，日媒甚至以「IT業界激震」形容IT業界社長們所受到的衝擊。而其中一位與前田裕二社長同名同姓的IT企業社長嘆：「同名又同業又同為社長，為什麼差這麼多？一定是自己不努力吧（也能這樣想了）」文末還附上了一個哀怨的「 ( ´-`) .｡oO」表情符號。

日本網友們普遍認為石原聰美和山下智久的俊男美女組合較會受到祝福，也有部分網友揣測：莫非石原聰美心中還是愛錢多一點？

(時報周刊)

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