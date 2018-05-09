日中峰會 李克強強調日方必須遵守台灣問題共識

2018年05月09日 20:08 中時 黃菁菁

日中高峰會談9日下午在東京舉行，大陸總理李克強在會後的記者會上強調，「此次來訪就是要推動中日關係重回正常軌道，保持中日關係長期穩定發展。」「雙方確認將遵守中日4個政治文件的基本原則，遵守有關歷史、台灣等問題的共識，以實際行動來體現，『我們互為合作夥伴，互不構成威脅』，以維護兩國關係的政治基礎。」

日本首相安倍晉三則在記者會上強調，「為避免偶發性衝突，雙方同意建立『海空聯絡機制』，以緩解緊張情勢，讓東海成為和平之海。」安倍指出，兩國同意建立領袖頻繁互訪、直接坦誠溝通的關係，且感謝李克強邀請他在適當的時期訪中。

安倍表示，「雙方日前同意在第3國舉辦官民共同參與的論壇，希望在我訪問大陸時，能召開首屆論壇，以開展雙方的合作項目。亞洲每年都有龐大的基礎建設需求，日中應攜手合作因應亞洲的需求。」、「期盼日中關係從競爭轉為協調，且更進一步發展，以共同合作因應區域課題，在亞太地區承擔更大的責任。」

李克強還強調，「金融的穩定發展對雙方擴大相互投資，加強服務貿易的合作有著重要的作用。中日雙方共商，決定互換協定。中方要給日方境外人民幣合格投資者的額度2千億人民幣，有助於日方進一步對中投資的便利化，還決定共同商討在日本建立人民幣的清算銀行，中日雙方的金融合作將邁向一個新的階段。」

「雙方還一致認為，中日作為世界主要經濟體和多邊貿易體制、經濟全球化的受益者，我們應當共同維護國際貿易的自由化，推進全球化的發展，而且要以自由貿易為基石，增進中日雙方的經濟合作，以及和其他國家的合作發展，推動中日韓自由貿易區協定的談判，以及推動RCEP談判的進程，積極推動區域經濟的一體化。」

(中時 )