「袋袋相傳」走進超商 二手購物袋免費取用

5月起起在永康區25家全家便利商設置二手環保購物袋取用及捐贈點。（曹婷婷攝）

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推廣減塑綠生活，台南市政府環保局推動「袋袋相傳」逾2年，已有5萬4000多個二手購物袋被民眾取用，展現源頭減塑成效，今年將觸角伸入便利超商，5月起在永康區25家全家便利商店設置二手環保購物袋取用及捐贈點，免費提供二手購物袋或受理捐贈二手購物袋，方便民眾響應減塑運動，隨手做環保。

環保局從2016年推動「袋袋相傳大台南幸運一二三」活動，向民眾募集家中多餘購物袋，製作成有QR Code履歷的幸運環保購物袋，提供民眾免費取用，鼓勵用完再捐回供重複使用，即可參加百元禮券抽獎，深受好評。

環保局統計，每個環保購物袋均曾被民眾取用，許多民眾將用過二手環保購物袋，再捐回給下一個有需要者取用，重複使用率高達100%，數量達5萬4000多個。

為了擴大取用二手購物袋方便性，今年度除與永康區25家全家便利商店合作提供幸運環保購物袋免費取用及捐贈服務，仍將繼續擴展取用點，預計今年度可達百點以上。

環保局指出，市民回捐幸運環保購物袋即可參加百元禮券抽獎活動，今年度將於8月及11月各辦1次抽獎，每次抽出40名幸運者。籲請民眾響應「自備、少買、重覆、捐贈」一人一袋重覆再用活動，養成不購買塑膠購物袋的綠生活觀念。活動可洽環保局 (06)2686660轉301吳小姐；或上台南市環保局網站首頁點選「環保快訊」查詢。

(中時 )

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