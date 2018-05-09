李克強訪日 稱中日關係雨過天青

2018年05月09日 19:18 旺報 徐維遠

大陸國務院總理李克強9日下午與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，今年適逢中日和平友好條約締結40週年，李克強表示「中日已雨過天青」，將推動中日關係重回正常軌道。兩國為避免在東海區域發生衝突，針對軍事相互通報的「海空聯絡機制」達成正式協議，雙方還同意就一帶一路經濟帶構想設立官民協議會。

李克強當地時間9日下午出席安倍晉三在東京赤阪迎賓館為其舉行的隆重歡迎儀式，兩國領導人登上迎賓台，軍樂隊先後奏響中日兩國國歌。

李克強與安倍會談時指出指出，中日是重要近鄰和世界主要經濟體，兩國關係長期健康穩定發展，符合雙方利益，也有利於地區乃至世界的和平穩定與繁榮。今年適逢中日和平友好條約締結40週年，兩國關係處於改善發展的關鍵階段，雙方要審時度勢，重溫條約精神，鞏固政治基礎，拓展友好合作，將互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識落實到位，推動兩國關係重回正常軌道，實現長期健康穩定發展。

安倍表示，日中兩國將擴大合作、交流，基於戰略互惠關係，全面改善關係，將日中關係提升到新的階段。

共同社報導，中日同意建立「海空聯絡機制」，除了事前確認自衛隊和解放軍艦船、飛機之間的聯絡方式外，還包括開設軍事部門幹部熱線；關於通報的對象範圍，則沒有明示釣魚台週邊領海和領空是否包含在內；日媒分析，這意味中日為求改善關係、擱置具有領土爭議的釣魚台問題。

中日還簽署了《關於加強服務貿易合作的備忘錄》、《關於中日第三方市場合作的備忘錄》，雙方同意成立「雙邊服務貿易合作機制」，積極促進服務領域互利合作。同意加強兩國在第三方市場合作，在中日經濟高層對話機制下設立跨部門的「推進中日第三方市場合作工作機制」。

(旺報 )