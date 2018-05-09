科技讓噪音變商機 吸音牆竟是一幅畫

科技進步，隔音建材不需要再包天覆地，勇奪多項國際設計大獎的華人設計師謝榮雅9日出席台中市建經協會大師講座，公開新研發的靜音板，在塑料表面以微細穿孔技術，吸收音波減噪，而且能設計成一幅畫或一面牆，美化環境，也創造「牆經濟」的商機。
台中市建築經營協會今天邀請在工業設計領域令人驚艷的謝榮雅，以「當建材遇到科技」為題開講，台灣土地寸土寸金，建築物不只面臨棟距壓力，空間內部的噪音也常造成干擾，他研發成功並獲專利申請的靜音板，改善目前吸音材質的限制與缺點，採用塑膠成型微穿孔技術，輕量化的設計又方便組裝。
奇想創造事業董事長謝榮雅跨進設計領域20多年，在國際摘金的設計大獎無數，包括德國紅點Reddot、IF、美國IDEA、日本G-mark及德國國家設計獎German Design Award等獎項，讓華人設計師在國際設計界大放異彩。
謝榮雅表示，生活中無處不在思考設計，設計產業和建築也有連結，他設計的靜音板，針對現代化的建築結構，有的是一大面窗，不是結實的牆面，愈現代建築愈不好吸音，所以他朝簡約設計著手，吸音板很薄還可以客製化，目前已運用在國小的體育館和餐廳等場域。
「靜音板還能當畫來賣！」謝榮雅說，解決吵鬧的聲響，不只能藝術化，裝置靜音板面積愈大收音效果愈大，還可以製成桌子或陳列架、儲藏櫃，從噪音看到商機。
現在他也研發家電服務的「時間屏」，將智慧服務搬到牆壁上，打造「牆經濟」新概念，整合時間和空間的需求，一面像掛在牆上的時鐘，可以結合音響、電燈、冷氣，甚至空氣清淨機等操作，進入智慧化的生活情境。
台中市建築經營協會理事長陳武華說，在以製造代工為導向的台灣產業，應更加發揮設計價值，建築業也要掌握台灣產業未來方向，強化自身設計力與品牌力，才不會被市場淘汰，以日新月異的科技當助力，效果加乘，開創擁有勝利方程式的競爭力。
(中時 )