科技讓噪音變商機 吸音牆竟是一幅畫

2018年05月09日 20:24 中時 盧金足

台中市建築經營協會理事長陳武華（左起）邀請奇想創造事業董事長謝榮雅擔任台中市建築經營協會大師講座主講人，強調建築業也要掌握台灣產業未來方向，強化自身設計力與品牌力。（盧金足攝）

華人設計師謝榮雅在國際設計獲得多項大獎，研發可以集結音響，甚至空氣清淨機等智慧化功能的「時間屏」，打造全新概念的「牆經濟」。（盧金足攝）

科技進步，隔音建材不需要再包天覆地，勇奪多項國際設計大獎的華人設計師謝榮雅9日出席台中市建經協會大師講座，公開新研發的靜音板，在塑料表面以微細穿孔技術，吸收音波減噪，而且能設計成一幅畫或一面牆，美化環境，也創造「牆經濟」的商機。

台中市建築經營協會今天邀請在工業設計領域令人驚艷的謝榮雅，以「當建材遇到科技」為題開講，台灣土地寸土寸金，建築物不只面臨棟距壓力，空間內部的噪音也常造成干擾，他研發成功並獲專利申請的靜音板，改善目前吸音材質的限制與缺點，採用塑膠成型微穿孔技術，輕量化的設計又方便組裝。

奇想創造事業董事長謝榮雅跨進設計領域20多年，在國際摘金的設計大獎無數，包括德國紅點Reddot、IF、美國IDEA、日本G-mark及德國國家設計獎German Design Award等獎項，讓華人設計師在國際設計界大放異彩。

謝榮雅表示，生活中無處不在思考設計，設計產業和建築也有連結，他設計的靜音板，針對現代化的建築結構，有的是一大面窗，不是結實的牆面，愈現代建築愈不好吸音，所以他朝簡約設計著手，吸音板很薄還可以客製化，目前已運用在國小的體育館和餐廳等場域。

「靜音板還能當畫來賣！」謝榮雅說，解決吵鬧的聲響，不只能藝術化，裝置靜音板面積愈大收音效果愈大，還可以製成桌子或陳列架、儲藏櫃，從噪音看到商機。

現在他也研發家電服務的「時間屏」，將智慧服務搬到牆壁上，打造「牆經濟」新概念，整合時間和空間的需求，一面像掛在牆上的時鐘，可以結合音響、電燈、冷氣，甚至空氣清淨機等操作，進入智慧化的生活情境。

台中市建築經營協會理事長陳武華說，在以製造代工為導向的台灣產業，應更加發揮設計價值，建築業也要掌握台灣產業未來方向，強化自身設計力與品牌力，才不會被市場淘汰，以日新月異的科技當助力，效果加乘，開創擁有勝利方程式的競爭力。

(中時 )