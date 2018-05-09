豬哥亮生前最憂3億債留子女 逝世周年前！爆債主這樣做…

豬哥亮與女兒謝金晶父女感情深厚。(本報系資料照)

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中時電子報

秀場天王豬哥亮去年5月15號病逝台大醫院，據悉，他生前最擔心3億賭債留子女，還傳出他曾找上演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬與30多年老友外號「愣子」的竹聯幫虎堂大老朱家訓幫忙喬債。如今在豬哥亮逝世1周年前夕，大兒子謝順福也向媒體鬆口談目前債務處理狀況。

豬哥亮生前賣力賺錢，復出8年拍片、主持、代言等約莫為他賺進3億多，只是仍有3億的債未還，更傳出豬哥亮擔憂逝世後，債主會找上賺錢能力較強的謝金燕、謝金晶討債，特地找上寬姐與竹聯幫虎堂大老朱家訓幫忙。

據三立新聞網報導，在豬哥亮逝世周年前夕，謝順福也首度鬆口談起父親的債務流向，坦言債確實還沒還清，「但債主也沒找上門」。謝順福透露其實豬哥亮的債主不單單僅是金錢往來，還有很深厚的情誼，更稱有一位中部重量級大老，從父親復出到過世前，都沒向父親討過債，而豬哥亮也對這些債主兼好友相當感恩。

去年傳出豬哥亮找上寬姐與朱家訓幫忙喬債，當時朱家訓第一時間就否認傳聞，表示與豬哥亮十年未見，也沒幫豬哥亮喬過事情，更稱豬哥亮家人找他，一定會幫忙，也從黑道角度來分析，認為這件事很簡單，「賭的是他，不是他家人。」黑道要錢也有江湖道義，這筆債應該隨著豬哥亮過世而結束，禍不及家人，黑道不能找家人來這筆錢。

(中時電子報)

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